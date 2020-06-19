Умерла звезда саги 'Властелин колец': в каких еще фильмах играл Иэн Холм

В Лондоне умер знаменитый английский актер, обладатель премий BAFTA и "Тони" Йэн Холм. Он известен ролью Бильбо Бэггинса в саге "Властелин колец" и "Хоббит".

Помимо одной из главных ролей во "Властелине колец", Холм сыграл роли и в других культовых картинах. Всего в его фильмографии – более семи десятков лент. OBOZREVATEL предлагает узнать, в каких фильмах играл Иэн Холм.

"Властелин колец" и "Хоббит"

Бильбо Бэггинс Pinterest

Кинотрилогия "Властели́н колец" – снятая режиссером Питером Джексоном серия из трех связанных единым сюжетом фильмов, является экранизацией романа одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина.

В трилогию входят фильмы:

2001 — Властелин колец: Братство Кольца

2002 — Властелин колец: Две крепости

2003 — Властелин колец: Возвращение короля

"Хоббит" является предысторией "Властелина", сага также состоит из трех частей:

"Хоббит: Нежданное путешествие"

"Хоббит: Пустошь Смауга"

"Хоббит: Битва пяти воинств"

Йэн Холм играл роль Бильбо Бэггинса – почтенного хоббита из Шира, дяди Фродо, который является ключевым персонажем наряду с Бильбо. Роль в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств" стала последней для актера.

"Пятый элемент"

Иэн Холм в фильме "Пятый элемент" Filmz.ru

На земле есть камни четырех элементов. Только они могут остановить вселенское зло. Однако ходят слухи, что есть еще и таинственный пятый элемент. И для сбора первых четырех элементов и поиска таинственного пятого на землю отправляют симпатичную девушку, по совместительству смертельно опасную убийцу.

Холм сыграл в "Пятом элементе" роль Вито Корнелиуса – святого отца из священного ордена, издревле охранявшего оружие против зла, которое было спрятано на нашей планете. Фильм вышел в прокат в 1997 году.

"Чужой"

Иэн Холм в фильме "Чужой" Fandom

Знаменитый на весь мир фильм 1979 года. В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж, в соответствии с основными инструкциями, обязан найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

Иэн Холм сыграл главную роль – робота-андроида Эша, который занимал должность научного сотрудника на космическом буксире. Был назначен на судно перед началом рейса, во время которого буксир был уничтожен.

"Послезавтра"

Американский апокалиптический фильм 2004 года, режиссера Роланда Эммериха. Снят на основе книги Уитли Стрибера и Арта Белла "Грядущая всемирная сверхбуря".

По сюжету, земля постепенно терпит изменения. Климатические пояса понемногу изменяют свои координаты, и там где была засуха, наступают проливные дожди, а где вечно стояли ледники – все начинает таять и образовывать "большую" воду. Ученые-климатологи могут предупредить о наступлении катастрофы. Но изменить что-то, либо провести какие-либо расчеты в пользу своей страны – это им не под силу.

Иэн Холм сыграл роль профессора Тэрри Рэпсона.

"Бразилия"

Сюжет фильма "Бразилия" (1985 год) разворачивается где-то в XX веке в антиутопической стране, общество которой сковала тотальная бюрократия.

Главный герой Сэм Лаури вполне доволен своей жизнью, он предпочитает работу мелкого клерка и согласен мириться с необустроенным собственным бытом вопреки воле матери, входящей в элиту системы. Но внезапно он встречает девушку, которую постоянно видит в своих снах. Ради того, чтобы снова встретить ее, он решается сменить работу. Холм сыграл в фильме роль мистера Курцмана руководителя Сэма.

Отметим, Йэн Холм умер на 89-м году жизни в одной из больниц Лондона. Он боролся с болезнью Паркинсона.

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