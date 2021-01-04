Умерла знаменитая "девушка Джеймса Бонда" Робертс

Американская актриса и модель Таня Робертс, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" (1985 год, 14-я лента "бондианы"), умерла на 66-м году жизни.

Вероятной причиной смерти является травма головы. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы.

Так, по словам инсайдера, Робертс отправилась на прогулку со своими собаками. Вернувшись, она упала и серьезно травмировала голову. Женщину госпитализировали, в больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таня Робертс в 2017 году. КиноПоиск

Несмотря на усилия врачей, состояние актрисы не улучшалось. Она скончалась вечером 3 января. Представитель Тани Робертс подчеркнул, что смерть женщины никак не связана с коронавирусом.

Таня Робертс в молодости. Film.ru

Отметим, Таня Робертс получила широкую известность благодаря одной из главных ролей в фильме "Вид на убийство" 1985 года, где ее партнером и исполнителем роли Джеймса Бонда был Роджер Мур. Также актриса снималась в таких картинах, как "Шина — королева джунглей", "Повелитель зверей" и "Почти беременна". Таня Робертс украшала страницы глянцевых журналов, в частности она снималась для обложки Playboy в 1982 году.

Молодая Таня Робертс. Вокруг ТВ

Таня Робертс в фильме "Вид на убийство" . Фокус

Таня Робертс на обложке Playboy. Tanya Roberts – The Official Website

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