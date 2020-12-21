Умерла актриса сериалов "Шерлок" и "Корона" Розалинд Найт

Популярная британская актриса Розалинд Найт, которая снималась в сериалах "Корона", "Шерлок", "Приключения Шерлока Холмса" и других, умерла на 88-м году жизни.

Дочери Найт подтвердили новость о кончине актрисы. Причин смерти они не назвали, пишет издание Metro.

Розалинд Найт стала известной в 1950-х годах, когда снялась в серии популярных комедийных фильмов "Так держать…". Она также играла роли в известных британских телесериалах, среди которых – "Улица Коронации", "Пуаро Агаты Кристи", "Мисс Марпл Агаты Кристи".

Помимо этого, Найт снималась в двух сериалах о детективе Шерлоке Холмсе: "Приключения Шерлока Холмса" 1980-х годов и "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Также она сыграла в ленте "Корона" роль свекрови королевы Елизаветы II, принцессы Алисы Баттенбергской.

Фильмография Розалинд Найт насчитывает более трех десятков работ. Кроме съемок в кино и на телевидении актриса также играла в театральных постановках.

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