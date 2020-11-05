Умерла актриса из 'Титаника', сыгравшая культовую сцену о крушении

В Лос-Анджелесе скончалась американская актриса Эльза Рейвен. Ей был 91 год.

Эльза известна по запоминающимся ролям в фильмах "Титаник", "Назад в будущее", "Ужас Амитивилля", пишет издание "Deadline".

Как стало известно, женщина умерла у себя дома. У нее не было собственных детей, однако у Эльзы осталось 15 племянников и племянниц.

Стоит отметить, что в популярной картине Джеймса Камерона "Титаник" Эльза сыграла роль реальной героини Иды Штраус – жены совладельца универмага "Macy's" Исидора Штрауса. Она была одной из четырех пассажирок первого класса, которым не удалось спастись. Женщина отказалась садиться в шлюпку, предпочтя разделить участь остававшегося на "Титанике" мужа.

"Мы всегда были вместе, вместе и умрем", – сказала она. Сцена с участием персонажа Рейвен стала одной из самых душераздирающих в фильме: пожилые супруги, обнявшись, лежат на кровати – в то время, как их каюту на тонущем судне заливает вода.

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