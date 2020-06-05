Умер легендарный актер СССР Михаил Кокшенов

Ева Романова Кино 13:33, 5.06.2020 Обновлено: 13:42, 5.06.2020

В России 5 июня на 83-м году жизни умер известный советский актер Михаил Кокшенов.

Артист скончался после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева на личной странице в Facebook.

Михаил Кокшенов
Вечерняя Москва

Последние полгода актер боролся с тяжелой болезнью.

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