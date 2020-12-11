Умер звезда сериала "Вечный зов" Николай Иванов

В пятницу, 11 декабря умер российский актер, звезда сериалов "Вечный зов" и "Вербное воскресенье" Николай Иванов.

Народному артисту РФ было 77 лет. Причина смерти – сердечная недостаточность, пишет РИА ФАН.

Николай Иванов – известный советский актер театра и кино. Родился в 1943 году в Ленинградской области. В кино он начал сниматься с 1960 года, последняя лента с его участием вышла на экраны в 2018 году.

На счету артиста – более 80 ролей в кино и на телевидении. Зрителям артист знаком по ролям в таких лентах, как "Вечный зов", "Россия молодая", "Вербное воскресенье", "Две стрелы", "Встретимся в метро", "Кузнечик", "Улицы разбитых фонарей" и другим. Параллельно со съемками в кино, Иванов был одним из ведущих актеров ТЮЗа в Санкт-Петербурге.

Иванов является обладателем ряда премий и наград в СССР и РФ. В частности, за роль в телесериале "Вечный зов" он получил Государственную премию Советского Союза, а также актер награжден Орденом дружбы (2003 год).

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