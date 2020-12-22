Умер звезда фильма "Бум" Клод Брассер

София Ковнир
София Ковнир
Кино
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Умер звезда фильма 'Бум' Клод Брассер

Во вторник, 22 декабря, в возрасте 84 лет скончался известный французский актер Клод Брассер. Как стало известно, его смерть наступила дома в окружении родных.

Причина смерти пока не уточняется. В СМИ сообщают, что это никак не связано с коронавирусом. Об этом передает издание BFM TV.

Что известно о Клоде Брассере

  • Настоящая фамилия Эспинасс.

  • Сын актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае, позаимствовал псевдоним отца.

  • Двукратный лауреат премии "Сезар" в 1977 и 1980 годах.

  • Кавалер ордена Почетного легиона (2008).

  • Занимался автоспортом и в 1983 году победил на ралли-марафоне "Париж-Дакар" в классе автомобилей, будучи штурманом у Жаки Икса.

  • Также был в составе национальной сборной Франции по бобслею в 1960-х годах.

  • Известен своими ролями в таких фильмах как "Бум", "Умрем вместе", "Желтый лис", "Герой семьи" и многих других.

Скончался известный французский актер Клод Брассер

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря скончался сценарист, продюсер и один из основателей популярного фильма "Чужой" Дэвид Гайлер. Ему было 77 лет.

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