Умер звезда фильма 'Бум' Клод Брассер

Во вторник, 22 декабря, в возрасте 84 лет скончался известный французский актер Клод Брассер. Как стало известно, его смерть наступила дома в окружении родных.

Причина смерти пока не уточняется. В СМИ сообщают, что это никак не связано с коронавирусом. Об этом передает издание BFM TV.

Настоящая фамилия Эспинасс.

Сын актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае, позаимствовал псевдоним отца.

Двукратный лауреат премии "Сезар" в 1977 и 1980 годах.

Кавалер ордена Почетного легиона (2008).

Занимался автоспортом и в 1983 году победил на ралли-марафоне "Париж-Дакар" в классе автомобилей, будучи штурманом у Жаки Икса.

Также был в составе национальной сборной Франции по бобслею в 1960-х годах.

Известен своими ролями в таких фильмах как "Бум", "Умрем вместе", "Желтый лис", "Герой семьи" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря скончался сценарист, продюсер и один из основателей популярного фильма "Чужой" Дэвид Гайлер. Ему было 77 лет.