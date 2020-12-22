Умер звезда фильма "Бум" Клод Брассер
Во вторник, 22 декабря, в возрасте 84 лет скончался известный французский актер Клод Брассер. Как стало известно, его смерть наступила дома в окружении родных.
Причина смерти пока не уточняется. В СМИ сообщают, что это никак не связано с коронавирусом. Об этом передает издание BFM TV.Что известно о Клоде Брассере
Настоящая фамилия Эспинасс.
Сын актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае, позаимствовал псевдоним отца.
Двукратный лауреат премии "Сезар" в 1977 и 1980 годах.
Кавалер ордена Почетного легиона (2008).
Занимался автоспортом и в 1983 году победил на ралли-марафоне "Париж-Дакар" в классе автомобилей, будучи штурманом у Жаки Икса.
Также был в составе национальной сборной Франции по бобслею в 1960-х годах.
Известен своими ролями в таких фильмах как "Бум", "Умрем вместе", "Желтый лис", "Герой семьи" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря скончался сценарист, продюсер и один из основателей популярного фильма "Чужой" Дэвид Гайлер. Ему было 77 лет.