Умер звезда "Джеймса Бонда" Шонн Коннери: чем еще прославилась легенда кино

В субботу, 31 октября на 91-м году жизни умер Шон Коннери – знаменитый шотландский актер, первый исполнитель роли Джеймса Бонда.

Фильмография Коннери насчитывает более 70 фильмов, многие из них в итоге стали легендами мирового кинематографа. Также он – обладатель ряда престижных наград, среди которых "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и другие. Подробнее о творческом и жизненном пути "первого Джеймса Бонда" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Карьера Шона Коннери в кино длилась около 50 лет, помимо актерской работы он известен как успешный продюсер. Первый фильм с участием Коннери зрители увидели в в 1954 году, последняя картина с его участием в качестве актера вышла в прокат в 2003-м.

Молодой Шон Коннери.

В этом же году Шон Коннери официально заявил, что завершает свою карьеру в кино и уехал с супругой жить на Багамские острова. После 2003 года он дважды поучаствовал в озвучке ролей – в фильмах "Мое бесполезное искусство" и "Сэр Билли".

Шон Коннери: биография и карьера

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия) в семье уборщицы Эфемии Маклин и рабочего Джозефа Коннери. Его детство прошло в бедности. Мальчик с ранних лет мечтал о творческой карьере.

Первая профессия, которую избрал Коннери – молочник. Затем он вступил в ряды Королевского военно-морского флота Великобритании, где сделал себе две татуировки на правой руке: "Scotland forever" и "Mum and Dad" ("Шотландия навсегда" и "Мама и папа").

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда.

Позже, в поисках заработка в конце 1951 года Коннери устроился на работу в Эдинбургский королевский театр. В том же году будущий актер увлекся бодибилдингом. А в 1953 году даже принял участие в конкурсе культуристов "Мистер Вселенная" и занял в своем дивизионе третье место. Одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стала лента "Другое время, другое место".

Настоящая популярность пришла к Шону Коннери после того, как он снялся в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде — "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967). Затем последовал перерыв, в роли Бонда снялся Джордж Лэзенби. Фильм получился провальным, в основном критиковали самого Лэзенби, поклонники "бондианы" требовали вернуть Коннери.

Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери.

В 1971 году, в фильме "Бриллианты навсегда", Коннери вернулся. После этого было принято решение не возвращать актера в "бондиану", так как на тот момент ему уже был сорок один год. Роль Бонда в следующих семи лентах сыграл Роджер Мур. В 1983 году, в возрасте пятидесяти трех лет, Шон Коннери последний раз сыграл Джеймса Бонда в фильме "Никогда не говори никогда".

Где снимался Шон Коннери помимо "бондианы"

В 1969 году исполнил ключевую роль путешественника Руаля Амундсена в совместном советско-итальянском фильме "Красная палатка". Тогда его впервые увидели на экранах зрители в СССР. Владимир Высоцкий посвятил Коннери "Песню про Джеймса Бонда, агента 007", которую написал после приезда актера на съемки ленты.

В перерывах между съемками в "бондиане" Коннери сыграл в психологическом триллере Альфреда Хичкока "Марни" и экранизации одного из самых популярных детективов Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе".

Шон Коннери – лауреат премии "Оскар".

В 1981 году актер сыграл в картине Терри Гиллиама "Бандиты во времени". Коннери попал в актерский состав фильма совершенно случайно – после шутки, вставленной в описание его персонажа: "Должен играть Шон Коннери — или кто-то равный ему с такой же статной фигурой".

В 1988 году Шон Коннери стал лауреатом премии "Оскар" за роль Джима Мэлоуна в криминальной драме Брайана Де Пальмы "Неприкасаемые". Год спустя появился в приключенческом фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" где он сыграл профессора Генри Джонса – отца главного героя в исполнении Харрисона Форда. Также он сыграл в фильмах "Скала", "Сердце дракона", "Мстители", "Найти Форрестера" и других. Последняя роль в кино – Аллан Квотермейн в картине "Лига выдающихся джентельменов".

Шон Коннери умер в возрасте 90 лет.

Личная жизнь Шона Коннери

Во время съемок в фильме "Другое время, другое место" Шону Коннери приписали роман с актрисой Ланой Тернер. На то время она была в отношениях со вспыльчивым гангстером Джонни Стомпанато. Последний, приехав в Лос-Анджелес и узнав о связи своей возлюбленной с будущим Джеймсом Бондом, ворвался на съемки и направил на актера пистолет. Воспользовавшись замешательством гангстера, Коннери быстро разоружил его и буквально выкинул со съемочной площадки.

Шон Коннери был дважды женат. С австралийской актрисой Дайан Силенто они состояли в браке с 6 декабря 1962 года по 6 сентября 1973 года. От этого брака у звезды есть сын, также успешный киноактер – Джейсон Коннери.

Шон Коннери со первой женой Дайан Силенто. 2aktera.ru

Второй женой Шона Коннери стала Мишелин Рокбрюн – французская художница родом из Марокко. Свадьба состоялась 6 мая 1975 года. Общих детей у них не было.

Хобби Коннери – гольф, также он был футбольным фанатом клубов "Рейнджерс" и "Селтик". В сентябре 1966 года получил 1 дан по Кекусинкай. В 1991 году Коннери получил Орден почетного легиона, в 2000-м году – рыцарский титул. Организация ветеранов войны Великобритании в 2003 году приняла в свои ряды Шона Коннери в качестве почетного члена.

Шон Коннери со второй женой Мишелин Рокбрюн. 2aktera.ru

В возрасте 59 лет Шон Коннери стал самым пожилым актером, которого журнал People когда-либо удостаивал титулом секс-символа. Через десять лет – в 1999 году – тот же журнал, подводя итоги прошедшего столетия, назвал Шона Коннери самым сексуальным мужчиной XX века. В 2004 году британский журнал Empire также проводил опрос, согласно которому Шон Коннери также попал в сотню самых сексуальных кинозвезд в истории кино. Агент 007 в исполнении Шона Коннери считается лучшим Бондом из когда-либо сыгранных.

Журнал People признал Шона Коннери одним из самых сексуальных актеров. bigpicture.ru

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в октябре 1962 года впервые на экраны вышел первый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Ноу", именно он дал старт знаменитой "бондиане". Шон Коннери сыграл в нем главную роль.