Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри

Знаменитый актер Люк Перри, звезда популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", умер после инсульта.

Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщает NBCNews. Актеру, широко известному по роли Дилана Маккея, было 52 года.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210', has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews . https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/W0eeSMUigy

ВВС сообщает, что в момент смерти Люка Перри с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его брат и сестра, Том Перри и Эми Кодер.

Как известно, 28 февраля он был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог говорить, но состояние резко ухудшилось.

Примечательно, что Перри госпитализировали вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске знаменитого сериала с его участием "Беверли-Хиллз, 90210". В съемках были намерены задействовать и Люка.

Rest in peace, Luke Perry 💔



The actor passed away at the age of 52, just days after suffering a massive stroke. https://t.co/eXEcoHuNWt pic.twitter.com/qwDjcYS8v5