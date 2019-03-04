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Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри

146.1тЧитать материал на украинском

Знаменитый актер Люк Перри, звезда популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", умер после инсульта.

Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщает NBCNews. Актеру, широко известному по роли Дилана Маккея, было 52 года.

Люк Перри

Люк Перри

ВВС сообщает, что в момент смерти Люка Перри с ним были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его брат и сестра, Том Перри и Эми Кодер.

Как известно, 28 февраля он был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог говорить, но состояние резко ухудшилось.

Примечательно, что Перри госпитализировали вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске знаменитого сериала с его участием "Беверли-Хиллз, 90210". В съемках были намерены задействовать и Люка.

Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри
Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри
Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри
Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри
Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри
Умер звезда "Беверли-Хиллз" Люк Перри

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Артисту было 49 лет.

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andrei andrei
andrei andrei
Печально. Кумиры юности уходят. Так рано...
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Туан Фам
Туан Фам
Капец... Жалко.
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Кихот Дон
Кихот Дон
прощай Дилан. Действительно жаль.
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