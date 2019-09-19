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20 сентября • обновлено в 00:10
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Умер знаменитый друг Бельмондо: чем известен французский актер

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В Париже на 93-году жизни умер известный французский актер Шарль Жерар.

Как сообщила 19 сентября газета Le Mond, это случилось в одной из столичных больниц, где легенда кино лежал в последнее время.

Информация о причине смерти не раскрывается. Шарль Жерар родился в армянской семье в 1926 году. В первом фильме снялся в 20 лет.

Шарль Жерар в фильме "Неисправимый"

Шарль Жерар в фильме "Неисправимый"

kinoteatr.ru

Знакомство с режиссером Клодом Лелюшем в 1970 году стало судьбоносным в его жизни. Они начали тесное и плодотворное сотрудничество. В частности, актер сыграл почти в 20 картинах режиссера.

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Жерар был близким другом Жан-Поля Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Однажды Бельмондо сломал другу нос в процессе борьбы, который в последствии стал "визитной карточкой" актера. Также он снимался на одной площадке с Пьером Ришаром и Лино Вентурой.

Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар

Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар

Зрителю актер известен по таким фильмам, как "Чудовище", "Игрушка", "Мужчина и женщина: 20 лет спустя", "Кто есть кто", "Игра в четыре руки", "Неисправимый".

Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар

Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар

livejournal

Шарль Жерар

Шарль Жерар

kinoteatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на 81 году жизни умер заслуженный деятель искусств и народный артист РФ Валерий Успенский.

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Место
Франция Париж
Тег
кино
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