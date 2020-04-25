Умер украинский актер и звезда фильма "Запретная зона" Дмитрий Дьяченко

В США умер актер украинского происхождения и звезда фильма "Запретная зона" (англ. Chernobyl Diaries — "Чернобыльские дневники") Дмитрий Дьяченко.

Как сообщает портал TMZ, он скончался на 52-м году жизни. Тело Дьяченко нашли 22 апреля в его доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Семья актера подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как тот несколько дней не выходил на связь с родственниками.

Дмитрий Дьяченко умер в США globallookpress.com

Смерть Дьяченко не связана с коронавирусом COVID-19. Полицейские также не обнаружили признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела.

По предварительным данным, Дмитрий Дьяченко умер поздним вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля. В настоящее время проводится медицинская экспертиза.

Дмитрий Дьяченко умер в США

Семья Дьяченко рассказала, что актер не жаловался на здоровье и был в хорошей физической форме.

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Кто такой Дмитрий Дьяченко

Дмитрий Дьяченко (англ. Dimitri Diatchenko; 11 апреля 1968 — 21 апреля 2020) — американский актер и музыкант украинского происхождения. Он родился в Калифорними (США) в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями.

Дмитрий Дьяченко известен по роли Юрия в фильме ужасов американского режиссера Брэдли Паркера "Запретная зона" (англ. Chernobyl Diaries — "Чернобыльские дневники"), рассказывающего про Чернобыльскую зону отчуждения. Премьера фильма состоялась в Украине в мае 2012 года.

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Он также эпизодически появлялся в таких фильмах как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", комедии "Напряги извилины"; в сериалах "Крутой Уокер", "Сыны анархии", "C.S.I. Место преступления Майами".

В 2015 году Дьяченко был признан виновным в жестоком обращении с животными: он приготовил и съел кролика своей бывшей подруги. Актера приговорили к 60 дням исправительных работ и 48 часам обязательных работ.

Дмитрий Дьяченко был арестован за съедение кролика своей подруги

О чем фильм "Запретная зона"

"Запретная зона" (2012) (англ. Chernobyl Diaries — "Чернобыльские дневники") — американский фильм ужасов режиссера Брэдли Паркера. Действие происходит в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Слоган фильма: Десять лет назад правительство разрешило экскурсии в "Мертвый город". Они утверждали, что это безопасно… Они ошибались.

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Шестеро молодых американских друзей, узнав о том, что в зону отчуждения ЧАЭС устраиваются экскурсии, нанимают гида Юрия (его играет Дмитрий Дьяченко) и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать.

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Казалось, что радиоактивный город Припьять пуст и заброшен, там не осталось ничего живого. Но как только туристы собираются возвращаться, оказывается, что их фургон сломан. Они понимают, что не одни в этом мертвом городе.

Скриншот из фильма "Запретная зона"

Дьяченко сыграл в фильме "Запретная зона" (Chernobyl Diaries — "Чернобыльские дневники")

Трейлер фильма "Запретная зона"