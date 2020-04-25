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25 апреля • обновлено в 07:28
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Умер украинский актер и звезда фильма "Запретная зона" Дмитрий Дьяченко

6.1т
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В США умер актер украинского происхождения и звезда фильма "Запретная зона" (англ. Chernobyl Diaries "Чернобыльские дневники") Дмитрий Дьяченко.

Как сообщает портал TMZ, он скончался на 52-м году жизни. Тело Дьяченко нашли 22 апреля в его доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Семья актера подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как тот несколько дней не выходил на связь с родственниками.

Смерть Дьяченко не связана с коронавирусом COVID-19. Полицейские также не обнаружили признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела.

Дмитрий Дьяченко умер в США

Дмитрий Дьяченко умер в США

globallookpress.com

По предварительным данным, Дмитрий Дьяченко умер поздним вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля. В настоящее время проводится медицинская экспертиза.

Семья Дьяченко рассказала, что актер не жаловался на здоровье и был в хорошей физической форме.

Дьяченко сыграл в фильме "Запретная зона" (Chernobyl Diaries — "Чернобыльские дневники")

Дьяченко сыграл в фильме "Запретная зона" (Chernobyl Diaries — "Чернобыльские дневники")

Кто такой Дмитрий Дьяченко

Дмитрий Дьяченко (англ. Dimitri Diatchenko; 11 апреля 1968 — 21 апреля 2020) — американский актер и музыкант украинского происхождения. Он родился в Калифорними (США) в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями.

Дмитрий Дьяченко известен по роли Юрия в фильме ужасов американского режиссера Брэдли Паркера "Запретная зона" (англ. Chernobyl Diaries "Чернобыльские дневники"), рассказывающего про Чернобыльскую зону отчуждения.

Он также эпизодически появлялся в таких фильмах как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", комедии "Напряги извилины"; в сериалах "Крутой Уокер", "Сыны анархии", "C.S.I. Место преступления Майами".

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Автор
Майя Лисовская
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