Умер создатель фильма "Чужой" Дэвид Гайлер

София Ковнир Кино 16:12, 22.12.2020 Обновлено: 16:29, 22.12.2020

19 декабря скончался сценарист, продюсер и один из основателей популярного фильма "Чужой" Дэвид Гайлер. Ему было 77 лет.

Как стало известно, знаменитость умер в собственном доме в Бангкоке. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает издание Deadline.

Что известно о Дэвиде Гайлере

  • Американский сценарист, кинематографист, который начал деятельность в киноиндустрии в начале 1960-х годов.

  • Он начал свою карьеру в качестве сценариста, обеспечивая сценарии для такой телепередачи как "Человек из U.N.C.L.E.".

  • Затем писал сценарии для кино в 1970-х.

  • Также он помог Уолтеру Хиллу создать фильм ужасов "Чужой" в 1979 году.

  • Гайлер работал с Хиллом еще в других проектах, например, продолжение франшизы "Чужой".

Создатель фильма "Чужой" Дэвид Гайлер
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Отметим, что Хилл также прокомментировал новость о смерти Гайлера. По его словам, личность Дэвида сложно описать, так как он был очень начитанный, забавный и одновременно злой. Также он добавил, что был очень рад дружить со сценаристом на протяжении около 50 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, умерла актриса сериалов "Шерлок" и "Корона" Розалинд Найт. Ей было 88 лет.

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