Умер создатель фильма 'Чужой' Дэвид Гайлер

19 декабря скончался сценарист, продюсер и один из основателей популярного фильма "Чужой" Дэвид Гайлер. Ему было 77 лет.

Как стало известно, знаменитость умер в собственном доме в Бангкоке. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает издание Deadline.

Американский сценарист, кинематографист, который начал деятельность в киноиндустрии в начале 1960-х годов.

Он начал свою карьеру в качестве сценариста, обеспечивая сценарии для такой телепередачи как "Человек из U.N.C.L.E.".

Затем писал сценарии для кино в 1970-х.

Также он помог Уолтеру Хиллу создать фильм ужасов "Чужой" в 1979 году.

Гайлер работал с Хиллом еще в других проектах, например, продолжение франшизы "Чужой".

Отметим, что Хилл также прокомментировал новость о смерти Гайлера. По его словам, личность Дэвида сложно описать, так как он был очень начитанный, забавный и одновременно злой. Также он добавил, что был очень рад дружить со сценаристом на протяжении около 50 лет.

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