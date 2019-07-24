Умер Рутгер Хауэр: 5 лучших ролей легендарного актера

Легендарный нидерландский актер Рутгер Хауэр, который скончался в возрасте 75 лет, снялся во множестве культовых фильмов.

За всю свою жизнь он был удостоен нескольких наград за актерское мастерство. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить лучшие роли знаменитого актера.

Огромную популярность Хауэру принесла роль в фильме "Бегущий по лезвию". Он сыграл лидера банды репликантов Роя Батти, монолог которого буквально потряс зрителей. За эту роль Хауэр получил Премию "Сатурн" в 1983 году в номинации "лучший актер второго плана".

Стоит также отметить фильм "Фатерлянд", где актер блестяще сыграл штурмбаннфюрера SS Ксавьера Марча. За эту работу в 1995 году он был удостоен Премии "Золотой Глобус" в номинации "лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ".

Еще одной превосходной работой кинокритики отмечают роль в фильме "Побег из Собибора", где он сыграл офицера Рабоче-крестьянской Красной армии и участника Второй Мировой войны Александра Печерского. За эту роль в 1988 году он получил "Золотой Глобус" в номинации "лучший актер второго плана".

Кадр из фильма Вокруг ТВ

Также стоит отметить его роль в фильме Квентина Тарантино и Роберта Родригеса "Город грехов". В культовой картине Хауэр предстал в роли кардинала Патрика Генри Рорка, вновь продемонстрировав замечательную актерскую игру.

И конечно же нельзя забывать о роли в фильме "Турецкие сладости", который был номинирован на "Оскар" в 1973 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хауэр также сыграл роль Ван Хельсинга в экранизации "Дракулы" Брэма Стокера. Режиссером картины стал итальянец Дарио Ардженто.

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