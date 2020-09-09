Умер оскароносный сценарист Рональд Харвуд

Британский сценарист и обладатель премии "Оскар" за фильм "Пианист" Рональд Харвуд умер на 86-м году жизни в своем доме в графстве Сассекс.

Родственники драматурга сообщили изданию The Telegraph, что трагедия случилась 8 сентября. Причину смерти они не назвали.

Отметим, Харвуд родился 9 ноября 1934 года в Южной Африке в еврейской семье, которая эмигрировала из Литвы. В 1959 году женился на Наташе Риле, которая умерла в 2013 году. Пара воспитывала троих детей.

Харвуд – лауреат премии "Оскар". The Telegraph

В 2003 году Харвуд получил "Оскар" за фильм "Пианист" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". В 2008 году ему вручили награду BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии 5 сентября умер обладатель премии "Оскар", известный режиссер Иржи Менцель. Ему было 82 года.

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