Умер оскароносный постановщик "Побега из Шоушенка"

В США умер британский художник-постановщик знаменитого фильма "Побег из Шоушенка", двукратный обладатель премии "Оскар" Теренс Марш.

Об этом сообщает Variety.

Ему было 86 лет. Марш четыре года боролся с раком. Скончался он в своем доме в Калифорнии 9 января, однако публично об этом объявили только 13 января.

Марш родился 14 ноября 1931 года в Лондоне. В Киноиндустрию он попал в 1950-х годах в качестве художника для Rank Studios.

Он получил премии "Оскар" за фильмы "Доктор Живаго" и "Оливер", а также был трижды номинирован на премию BAFTA.

К его работам относятся картины: "Основной инстинкт", "Охота за "Красным Октябрем", "Мария – королева Шотландии" и "Скрудж". "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" являются самыми известными его работами. Последняя картина, над которой он работал - "Час пик 2" в 2001 году.

Как сообщал "Обозреватель", ранее умер российский артист, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин.