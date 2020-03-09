Знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов, который сыграл Трехглазого ворона в культовой саге "Игра престолов", скончался во Франции.

Информацию о смерти фон Сюдова подтвердила его супруга. Актеру было 90 лет, пишет BBC.

"С разбитым сердцем и бесконечной печалью мы испытываем боль и объявляем вам об уходе Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года", – сообщила Кэтрин фон Сюдова.

Макс фон Сюдов в "Игре престолов" Game of Thrones Wiki - Fandom

Последней актерской работой фон Сюдова стал фильм "Курск" режиссера Томаса Винтерберга, вышедший в 2018 году. Также он снимался в "Игре престолов" (2016 год) и "Звездных войнах" (2015 год).

Сюдов двукратный номинант на премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми".

Карьеру фон Сюдов начал в 1949-м, он снялся в том числе в 11 фильмах Ингмара Бергмана: "Седьмая печать", "Земляничная поляна", "Лицо", "Причастие", "Девичий источник", "Час волка", "Стыд". Всего его фильмография насчитывает более 150 картин (включая эпизодические роли).

Как сообщал OBOZREVATEL, умер один из братьев-близнецов из фильма "Няньки" Дэвид Пол. Актер скончался во сне в возрасте 62 лет.

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