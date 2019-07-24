Умер культовый актер Голливуда Рутгер Хауэр: что известно

Легендарный нидерландский актер, звезда Голливуда Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет.

По данным Variety, он ушел из жизни после продолжительной болезни, а информацию также подтвердил его агент Стив Кенис.

Уточняется, что похороны Хауэра состоялись 24 июля. Он известен ролями в "Бегущем по лезвию" Ридли Скотта, который стал культовым.

Актер родился 23 января 1944 года в Голландии. Его отец преподавал актёрское мастерство в местном театральном колледже, а мать вела занятия по курсу драматургии.

Руттер Хауэр Кинотеатр

В 1968 году он дебютировал в кино. Первая популярность пришла после участия в телесериале "Флорис" (1969). Так началось его многолетнее сотрудничество с голландским режиссером Полом Верховеном, которое продолжалось более десяти лет.

Фильм "Турецкие наслаждения" (1973 года), в котором он снимался, был номинирован в 1974 году на премию "Оскар" в категории "лучший зарубежный фильм".

Также Хауэр снимался в фильмах "Робот-полицейский", "Попутчик", "Ночные ястребы", "Взять живым или мертвым", "Кровь героев", "Слепая ярость", "Обручённые смертью", "Игра на выживание", "Зов предков", "Мерлин" и много где еще.

В конце 1980-ых годов Рутгер Хауэр классифицировался среди пятидесяти наиболее "пригодных к учёту" актеров в мире в списке Hollywood Reporter. В апреле 1999 года он получил в Нидерландах звание "Лучший актер столетия". Также Хауэр попробовал себя в режиссуре, в результате чего на экраны вышел короткометражный фильм "Комната", получивший Приз зрительских симпатий на Парижском кинофестивале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер актер Денис Кмит, сыгравший одну из главных ролей в знаменитой кинокомедии Леонида Гайдая "Спортлото - 82".

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