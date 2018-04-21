Умер известный американский актер и комик

В субботу, 21 апреля, в возрасте 49 лет скончался американский актер, стендап-комик и каскадер Верн Тройер.

Он умер в больнице Лос-Анджелеса, куда был госпитализирован еще в начале апреля, передает Daily Mail.

Актер страдал от депрессии и злоупотреблял спиртными напитками.

Рост актера составлял 80 см - он был самым маленьким человеком, который появлялся на большом экране.

Известность актеру принесла роль Мини-Мы в фильме "Остин Пауэрс: шпион, который меня соблазнил". Также он сыграл в фильмах "Люди в черном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Гарри Поттер и Философский камень", "Секс-гуру" и других.

Как писал "Обозреватель", ранее в США умер оскароносный режиссер.