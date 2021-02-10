Украинский сериал "Крепостная" начали показывать в Японии

Украинский сериал "Крепостная" производства FILM.UA Group и телеканала СТБс 3 февраля начали показывать в Японии. На местном телеканале Ginga проект выходит под названием "Пленная любовь".

Так, драму о крепостной девушке Катерине Вербицкой транслируют с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке. Об этом сообщает телеканал "СТБ".

Кадр из сериала "Крепостная" СТБ

К началу показа телеканал также выпустил трейлер на японском языке, а страницу сериала оформил с вниманием к деталям украинской культуры.

"Крепостная" – украинская костюмированная телевизионная драма, премьера которой состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале "СТБ". По данным рейтингов, сериал стал лидером среди всех телеканалов и лучшим продуктом в истории телеканала. Сериал уже увидели в Чехии, Литве, Казахстане, России, Беларуси. Права на показ также проданы в Словакию, Болгарию, Латвию, Эстонию, Грузию и на территории Латинской Америки.

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