Украинский фильм "Захар Беркут" вышел в прокат в ОАЭ: интересные факты о ленте

26 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал кинопрокат украинского фильма "Захар Беркут". Показ кинокартины состоится в 600 кинотеатрах по всей стране.

Над фильмом работал украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев. Основой для ленты стала одноименная повесть Ивана Франко. OBOZREVATEL рассказывает, что о чем фильм "Захар Беркут" и интересные факты о нем (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О чем фильм "Захар Беркут"

События масштабного исторического боевика "Захар Беркут" происходят в XIII веке. Монгольская орда, возглавляемая ханом Бурундаем, движется в западном направлении, уничтожая встреченные на пути поселения и захватывая их жителей в рабство. Около Карпатских гор орда устраивает стоянку.

Кадр из фильма "Захар Беркут" Facebook-страница фильма "Захар Беркут"

Ночью братья Беркуты тайно проникают в лагерь, чтобы освободить несчастных пленников хана. Бурундай решает отомстить наглецам и сравнять их родное село с землей. Он находит среди местных жителей человека, который за вознаграждение готов открыть тайный проход через горы. Однако братья Беркуты не собираются сдаваться на милость врага и готовы вступить в неравный бой за свою свободу.

Кадр из фильма "Захар Беркут" Facebook-страница фильма "Захар Беркут"

Кто играл в "Захар Беркут"

В съемках принимал участие звезда фильма "Терминатор" Роберт Патрик. Роль Ивана сыграл Роки Майерс, Элисон Дуди исполнила роль матери братьев Беркутов и жены главного героя – Захара. Актриса из Британии Поппи Дрейтон воплотила на экране роль Мирославы.

В работе над фильмом участвовали и украинские актеры: Андрей Исаенко, Марина Кошкина, Виктор Жданов.

Кадр из фильма "Захар Беркут" Facebook-страница фильма "Захар Беркут"

Интересные факты про "Захар Беркут"

Режиссер проекта признался в том, что Карпаты благодаря своей мистической атмосфере стали еще одним действующим персонажем фильма.

Во время съемок важной сцены на 8 минут прекратился ливень, который до этого шел в течение всего дня. Этого времени хватило на то, чтобы завершить работу над сценой до конца.

В боевых сценах фильма принимали участие украинские каскадеры, которых консультировали их американские и британские коллеги.

Фильм предназначен для зрителей от 12 лет и подходит для семейного просмотра.

Внук Ивана Франко дал личное согласие на то, чтобы события фильма отличались от произведения его знаменитого деда.

Кадр из фильма "Захар Беркут" Facebook-страница фильма "Захар Беркут"

Кадр из фильма "Захар Беркут" Facebook-страница фильма "Захар Беркут"

Трейлер фильма "Захар Беркут": смотреть онлайн

К слову, премьера кинофильма в украинских кинотеатрах состоялась 10 октября 2019 года. Первыми зарубежными странами, где лента появилась в кинопрокате, стали Латвия, Литва и Эстония, где фильм вышел на большие экраны 28 февраля 2020. В течение 2019-2020 годов производители ленты предварительно продали права на показ ленты в ряд стран Европы, США, Канаду, Австралию, Новой Зеландии и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская группа "Океан Ельзы" презентовала клип на песню "Перевал", которая стала саундтреком к фильму "Захар Беркут".