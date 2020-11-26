Украинский фильм "Захар Беркут" вышел в прокат в ОАЭ: интересные факты о ленте

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
4,1 т.
Кадр из фильма 'Захар Беркут'

26 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал кинопрокат украинского фильма "Захар Беркут". Показ кинокартины состоится в 600 кинотеатрах по всей стране.

Над фильмом работал украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев. Основой для ленты стала одноименная повесть Ивана Франко. OBOZREVATEL рассказывает, что о чем фильм "Захар Беркут" и интересные факты о нем (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О чем фильм "Захар Беркут"

События масштабного исторического боевика "Захар Беркут" происходят в XIII веке. Монгольская орда, возглавляемая ханом Бурундаем, движется в западном направлении, уничтожая встреченные на пути поселения и захватывая их жителей в рабство. Около Карпатских гор орда устраивает стоянку.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

Ночью братья Беркуты тайно проникают в лагерь, чтобы освободить несчастных пленников хана. Бурундай решает отомстить наглецам и сравнять их родное село с землей. Он находит среди местных жителей человека, который за вознаграждение готов открыть тайный проход через горы. Однако братья Беркуты не собираются сдаваться на милость врага и готовы вступить в неравный бой за свою свободу.

Кадр из фильма "Захар Беркут"
Кто играл в "Захар Беркут"

В съемках принимал участие звезда фильма "Терминатор" Роберт Патрик. Роль Ивана сыграл Роки Майерс, Элисон Дуди исполнила роль матери братьев Беркутов и жены главного героя – Захара. Актриса из Британии Поппи Дрейтон воплотила на экране роль Мирославы.

В работе над фильмом участвовали и украинские актеры: Андрей Исаенко, Марина Кошкина, Виктор Жданов.

Кадр из фильма "Захар Беркут"
Интересные факты про "Захар Беркут"

  • Режиссер проекта признался в том, что Карпаты благодаря своей мистической атмосфере стали еще одним действующим персонажем фильма.

  • Во время съемок важной сцены на 8 минут прекратился ливень, который до этого шел в течение всего дня. Этого времени хватило на то, чтобы завершить работу над сценой до конца.

  • В боевых сценах фильма принимали участие украинские каскадеры, которых консультировали их американские и британские коллеги.

  • Фильм предназначен для зрителей от 12 лет и подходит для семейного просмотра.

  • Внук Ивана Франко дал личное согласие на то, чтобы события фильма отличались от произведения его знаменитого деда.

Кадр из фильма "Захар Беркут"
Кадр из фильма "Захар Беркут"
Трейлер фильма "Захар Беркут": смотреть онлайн

К слову, премьера кинофильма в украинских кинотеатрах состоялась 10 октября 2019 года. Первыми зарубежными странами, где лента появилась в кинопрокате, стали Латвия, Литва и Эстония, где фильм вышел на большие экраны 28 февраля 2020. В течение 2019-2020 годов производители ленты предварительно продали права на показ ленты в ряд стран Европы, США, Канаду, Австралию, Новой Зеландии и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская группа "Океан Ельзы" презентовала клип на песню "Перевал", которая стала саундтреком к фильму "Захар Беркут".