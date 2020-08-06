Украинский фильм ужасов "Посторонний" получил десять престижных международных наград
Украинский фильм ужасов "Посторонний" (Stranger) получил награду на престижном международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии. Это уже десятая награда, полученная картиной.
Так, лента стала победителем в номинации "Лучшее художественное решение". Об этом сообщает портал "Новое украинское кино" (смотрите видео в конце новости).
Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Томашпольский. Главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана украинской кинокомпанией "Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела.
Напомним, раньше фильм уже побеждал в различных номинациях на конкурсах в США, Японии, Канаде, Колумбии и других странах. Кроме того, фильм еще покажут на фестивалях в Германии, Португалии и Норвегии.
Смотрите также трейлер фильма "Посторонний" (Stranger):
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно. что американская кинокомпания Netflix снимает первый фильм в Украине. В главных ролях картины – актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне под названием The Last Mercenary ("Последний наемник").