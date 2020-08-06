Украинский фильм ужасов "Посторонний" получил десять престижных международных наград

Украинский фильм ужасов "Посторонний" (Stranger) получил награду на престижном международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии. Это уже десятая награда, полученная картиной.

Так, лента стала победителем в номинации "Лучшее художественное решение". Об этом сообщает портал "Новое украинское кино" (смотрите видео в конце новости).

Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Томашпольский. Главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана украинской кинокомпанией "Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Кадр из фильма Stranger Скриншот видео (YouTube)

По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела.

Кадр из фильма Stranger Скриншот видео (YouTube)

Напомним, раньше фильм уже побеждал в различных номинациях на конкурсах в США, Японии, Канаде, Колумбии и других странах. Кроме того, фильм еще покажут на фестивалях в Германии, Португалии и Норвегии.

Смотрите также трейлер фильма "Посторонний" (Stranger):

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно. что американская кинокомпания Netflix снимает первый фильм в Украине. В главных ролях картины – актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне под названием The Last Mercenary ("Последний наемник").