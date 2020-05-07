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7 мая • обновлено в 16:45
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Украинский фильм-прорыв "Племя" установил рекорд в сети: где смотреть онлайн

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В 2014 году состоялась громкая премьера фильма украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя". Лента спровоцировала бурную реакцию среди зрителей со всего мира.

В 2020 году фильм "Племя" установил рекорд по количеству просмотров на YouTube. Так, на канале VideoLаnd его просмотрели более 50 миллионов пользователей (смотрите полное видео в конце материала).

Фильм "Племя"

Фильм "Племя"

Фильм "Племя" снят без озвучки – в ленте 20 глухих персонажей общаются исключительно на языке жестов. В ленте показана история, частично основанная на реальных событиях.

Для создания эффекта достоверности и реалистичности событий картина снималась в манере "подглядывания" за жизнью интерната для детей со слабым слухом. Съемки проходили в интернатах Киева и Киевской области.

О чем фильм "Племя"

1 сентября парень по имени Сергей прибывает в интернат для людей с нарушениями слуха. С ним знакомится один из учеников по прозвищу Шнырь, представляющий Сергея Королю – предводителю криминальной организации "Племя", в которую входят жители интерната и учитель труда.

"Племя": смотреть онлайн

"Племя": смотреть онлайн

Кадр из фильма

Король, убедившись в том, что Сергей не страдает наркозависимостью, назначает ему испытания дракой с лучшими из своих людей. Парень побеждает и его отправляют на первое дело – ограбление. На праздновании его успешного выполнения Сергей знакомится с Аней, которая работает проституткой в ​​банде Короля и является его наложницей.

После того как в результате несчастного случая погибает сутенер Ани, его место занимает Сергей. Он платит ей за секс с ним и влюбляется в нее. После этого Аня беременеет и тратит украденные деньги Сергея на аборт.

Фильм-эксперимент "Племя"

Фильм-эксперимент "Племя"

Кадр из фильма

Между тем Король вместе с учителем труда договаривается с неким спонсором, чтобы отправить Аню вместе с другой проституткой Светкой в ​​Италию в качестве секс-рабынь. Им делают загранпаспорта, но, когда об этом узнает Сергей, он забирает паспорт Ани и рвет на куски.

Король вместе со своими людьми бьет его, пока тот не теряет сознание. Ночью того же дня Сергей убивает Короля и его приспешников, пока те спят, и уходит.

"Племя", 2014 год

"Племя", 2014 год

Кадр из фильма

Кто снимался в фильме "Племя": актеры

Одной из ключевых особенностей фильма "Племя" является то, что почти всех персонажей сыграли непрофессиональные актеры.

В фильме снимались:

  • Григорий Фесенко – Сергей

  • Яна Новикова – Аня

  • Роза Бабий – Светка

  • Александр Дзядевич – Гера

  • Александр Осадчий – Король

  • Иван Тишко – Макар

  • Александр Сидельников – Шнырь

  • Александр Паниван – учитель труда

  • Кирилл Кошик – спонсор

  • Татьяна Радченко – директор интерната

  • Людмила Руденко – учитель истории

  • Марина Паниван – Нора

"Племя" (Украина, 2014 год)

"Племя" (Украина, 2014 год)

Кадр из фильма

"Племя": где смотреть онлайн

Фильм "Племя" – эксперимент, "немое кино XXI века". За исключением фоновых звуков, ни один персонаж не произносит ни слова – все персонажи пользуются языком жестов, фильм также не сопровождается субтитрами. Премьера в кинотеатрах Украины 11 сентября 2014. После премьеры и проката в кинотеатрах "Племя" был выгружен в сети – полная версия фильма опубликована на YouTube.

Смотрите "Племя" онлайн:

Как ранее писал OBOZREVATEL, фильм "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского попал в громкий скандал из-за сцен насилия над младенцами.

В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился детский омбудсмен Николай Кулеба.

Компания "Феномен-Украина", которая занималась съемками фильма "Дау. Дегенерация", позже ответила на скандал с младенцами. По словам ее главы, на съемочной площадке присутствовали опекуны детей, а все действия якобы были согласованы с органами опеки.

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Автор
Ева Романова
Персона
Мирослав Слабошпицкий
Теги
украинское кино кино
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ковпак сидор
ковпак сидор
бюджет -$1 300 000--------------------------------------------------------------------------------- сборы в США -$150 564----------------------------------------------------------------------------- сборы в мире + $64 470 = $215 034 ИТОГО ЗАРАБОТАЛИ - $-минус 1000000 -это бинго .это победа. идиоты
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кому-то охота смотреть такую чернуху? Чисто как российский фильм начала 90-х, фууу
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ковпак сидор
ковпак сидор
Кристина Cтефанова, одно радует ,на мове не мычат.
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ковпак сидор
ковпак сидор
КУЗЮКА №2
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