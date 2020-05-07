Украинский фильм-прорыв "Племя" установил рекорд в сети: где смотреть онлайн

В 2014 году состоялась громкая премьера фильма украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя". Лента спровоцировала бурную реакцию среди зрителей со всего мира.
В 2020 году фильм "Племя" установил рекорд по количеству просмотров на YouTube. Так, на канале VideoLаnd его просмотрели более 50 миллионов пользователей (смотрите полное видео в конце материала).
Фильм "Племя"
Фильм "Племя" снят без озвучки – в ленте 20 глухих персонажей общаются исключительно на языке жестов. В ленте показана история, частично основанная на реальных событиях.
Для создания эффекта достоверности и реалистичности событий картина снималась в манере "подглядывания" за жизнью интерната для детей со слабым слухом. Съемки проходили в интернатах Киева и Киевской области.
О чем фильм "Племя"
1 сентября парень по имени Сергей прибывает в интернат для людей с нарушениями слуха. С ним знакомится один из учеников по прозвищу Шнырь, представляющий Сергея Королю – предводителю криминальной организации "Племя", в которую входят жители интерната и учитель труда.
"Племя": смотреть онлайн
Кадр из фильма
Король, убедившись в том, что Сергей не страдает наркозависимостью, назначает ему испытания дракой с лучшими из своих людей. Парень побеждает и его отправляют на первое дело – ограбление. На праздновании его успешного выполнения Сергей знакомится с Аней, которая работает проституткой в банде Короля и является его наложницей.
После того как в результате несчастного случая погибает сутенер Ани, его место занимает Сергей. Он платит ей за секс с ним и влюбляется в нее. После этого Аня беременеет и тратит украденные деньги Сергея на аборт.
Фильм-эксперимент "Племя"
Кадр из фильма
Между тем Король вместе с учителем труда договаривается с неким спонсором, чтобы отправить Аню вместе с другой проституткой Светкой в Италию в качестве секс-рабынь. Им делают загранпаспорта, но, когда об этом узнает Сергей, он забирает паспорт Ани и рвет на куски.
Король вместе со своими людьми бьет его, пока тот не теряет сознание. Ночью того же дня Сергей убивает Короля и его приспешников, пока те спят, и уходит.
"Племя", 2014 год
Кадр из фильма
Кто снимался в фильме "Племя": актеры
Одной из ключевых особенностей фильма "Племя" является то, что почти всех персонажей сыграли непрофессиональные актеры.
В фильме снимались:
Григорий Фесенко – Сергей
Яна Новикова – Аня
Роза Бабий – Светка
Александр Дзядевич – Гера
Александр Осадчий – Король
Иван Тишко – Макар
Александр Сидельников – Шнырь
Александр Паниван – учитель труда
Кирилл Кошик – спонсор
Татьяна Радченко – директор интерната
Людмила Руденко – учитель истории
Марина Паниван – Нора
"Племя" (Украина, 2014 год)
Кадр из фильма
"Племя": где смотреть онлайн
Фильм "Племя" – эксперимент, "немое кино XXI века". За исключением фоновых звуков, ни один персонаж не произносит ни слова – все персонажи пользуются языком жестов, фильм также не сопровождается субтитрами. Премьера в кинотеатрах Украины 11 сентября 2014. После премьеры и проката в кинотеатрах "Племя" был выгружен в сети – полная версия фильма опубликована на YouTube.
Смотрите "Племя" онлайн:
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