Украинский фильм-прорыв "Племя" установил рекорд в сети: где смотреть онлайн

В 2014 году состоялась громкая премьера фильма украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя". Лента спровоцировала бурную реакцию среди зрителей со всего мира.

В 2020 году фильм "Племя" установил рекорд по количеству просмотров на YouTube. Так, на канале VideoLаnd его просмотрели более 50 миллионов пользователей (смотрите полное видео в конце материала).

Фильм "Племя"

Фильм "Племя" снят без озвучки – в ленте 20 глухих персонажей общаются исключительно на языке жестов. В ленте показана история, частично основанная на реальных событиях.

Для создания эффекта достоверности и реалистичности событий картина снималась в манере "подглядывания" за жизнью интерната для детей со слабым слухом. Съемки проходили в интернатах Киева и Киевской области.

О чем фильм "Племя"

1 сентября парень по имени Сергей прибывает в интернат для людей с нарушениями слуха. С ним знакомится один из учеников по прозвищу Шнырь, представляющий Сергея Королю – предводителю криминальной организации "Племя", в которую входят жители интерната и учитель труда.

"Племя": смотреть онлайн Кадр из фильма

Король, убедившись в том, что Сергей не страдает наркозависимостью, назначает ему испытания дракой с лучшими из своих людей. Парень побеждает и его отправляют на первое дело – ограбление. На праздновании его успешного выполнения Сергей знакомится с Аней, которая работает проституткой в ​​банде Короля и является его наложницей.

После того как в результате несчастного случая погибает сутенер Ани, его место занимает Сергей. Он платит ей за секс с ним и влюбляется в нее. После этого Аня беременеет и тратит украденные деньги Сергея на аборт.

Фильм-эксперимент "Племя" Кадр из фильма

Между тем Король вместе с учителем труда договаривается с неким спонсором, чтобы отправить Аню вместе с другой проституткой Светкой в ​​Италию в качестве секс-рабынь. Им делают загранпаспорта, но, когда об этом узнает Сергей, он забирает паспорт Ани и рвет на куски.

Король вместе со своими людьми бьет его, пока тот не теряет сознание. Ночью того же дня Сергей убивает Короля и его приспешников, пока те спят, и уходит.

"Племя", 2014 год Кадр из фильма

Кто снимался в фильме "Племя": актеры

Одной из ключевых особенностей фильма "Племя" является то, что почти всех персонажей сыграли непрофессиональные актеры.

В фильме снимались:

Григорий Фесенко – Сергей

Яна Новикова – Аня

Роза Бабий – Светка

Александр Дзядевич – Гера

Александр Осадчий – Король

Иван Тишко – Макар

Александр Сидельников – Шнырь

Александр Паниван – учитель труда

Кирилл Кошик – спонсор

Татьяна Радченко – директор интерната

Людмила Руденко – учитель истории

Марина Паниван – Нора

"Племя" (Украина, 2014 год) Кадр из фильма

"Племя": где смотреть онлайн

Фильм "Племя" – эксперимент, "немое кино XXI века". За исключением фоновых звуков, ни один персонаж не произносит ни слова – все персонажи пользуются языком жестов, фильм также не сопровождается субтитрами. Премьера в кинотеатрах Украины 11 сентября 2014. После премьеры и проката в кинотеатрах "Племя" был выгружен в сети – полная версия фильма опубликована на YouTube.

Смотрите "Племя" онлайн:

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