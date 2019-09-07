"Флаг поднят!" Украина одержала громкую победу на Венецианском кинофестивале

Картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале.

Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты"), одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук - бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Повернись живим".

"Наше - украинское кино! Наш - украинский флаг поднят на острове Лидо! На старейшем и известнейшем кинофестивале! Если бы не война - запустила б фейерверк! Это 7 сентября надолго запомнится!" - прокомментировала заместитель шеф-редактора OBOZREVATEL Анна Молчанова в Facebook.

Рымарук на своей странице отметил, что еще одну награду, "Золотого льва", получил американский "Джокер" от Тодда Филлипса.

В "Атлантиде" действия развиваются в 2025-м году на Донбассе, "через год после окончания войны". Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

По словам автора фильма, он может оказаться самым оригинальным фильмом современного украинского кинематографа: "Это катастрофа, которая не просто останавливается на ближайшем окружении, а просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине состоялась премьера фильма "Иловайск", основанного на реальных событиях, произошедших в августе 2014 года, когда российские войска подло атаковали выходящих из окружения бойцов АТО на Донбассе.

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