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8 сентября • обновлено в 11:00
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"Флаг поднят!" Украина одержала громкую победу на Венецианском кинофестивале

28.4т Читать материал на украинском

Картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале.

Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты"), одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук - бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Повернись живим".

"Наше - украинское кино! Наш - украинский флаг поднят на острове Лидо! На старейшем и известнейшем кинофестивале! Если бы не война - запустила б фейерверк! Это 7 сентября надолго запомнится!" - прокомментировала заместитель шеф-редактора OBOZREVATEL Анна Молчанова в Facebook.

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Рымарук на своей странице отметил, что еще одну награду, "Золотого льва", получил американский "Джокер" от Тодда Филлипса.

В "Атлантиде" действия развиваются в 2025-м году на Донбассе, "через год после окончания войны". Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

По словам автора фильма, он может оказаться самым оригинальным фильмом современного украинского кинематографа: "Это катастрофа, которая не просто останавливается на ближайшем окружении, а просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни".

Украина одержала громкую победу на Венецианском кинофестивале

facebook

Андрей Рымарук

Андрей Рымарук

facebook

Украина одержала громкую победу на Венецианском кинофестивале

facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине состоялась премьера фильма "Иловайск", основанного на реальных событиях, произошедших в августе 2014 года, когда российские войска подло атаковали выходящих из окружения бойцов АТО на Донбассе.

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Место
Италия
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Перов Василий
Перов Василий
Наградили - Лижбы рогули не ныли.. Про что фильм то? Про то как рогули ноют что весьмир с ними, но почему-то все их обижают?.
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асп асп
асп асп
Писец второсортный приз а поросячего визгу как на Оскар!
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Да ладно , знаем мы вас убогих, на фотографии два охранника, два официанта и окраинская шалава из службы эскорта.
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2

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