Украинский фильм попал на кинофестиваль Берлинале-2021

Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" попал на конкурс Берлинале-2021. Знаменитый кинофестиваль будет проходить в два этапа.

Так, с 1 по 5 марта киноленты просмотрит жюри, а в июне 2021 года картины продемонстрируют широкой аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как стало известно, фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" представят в программе Generation 14plus.

Согласно сюжету, 16-летняя Маша – выпускница киевской школы, сталкивается со всеми трудностями своего возраста. Друзья девочки помогают забыть о проблемах и выйти из зоны комфорта.

Ведущей темой в киноленте является любовь. Маша влюбляется в своего одноклассника и понимает, что если не решится проявить симпатию, то никогда не узнает, взаимна ли она.

В главных ролях фильма снялись Мария Федорченко, Арсения Маркова, Яна Исаенко, Александра Иванова и другие.

Картина разрабатывалась с осени 2016 года, а ее съемки прошли в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Отметим, что премьера фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ" в Украине запланирована на вторую половину 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" победил в одной из номинаций популярной премии IDA Awards (International Documentary Association).