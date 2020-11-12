Украинский фильм 'Поезд 'Киев – Война' вышел в прокат: о чем лента

В четверг, 12 ноября, во всеукраинский прокат вышел документальный фильм режиссера Корнея Грицюка "Поезд "Киев – Война" о событиях на Донбассе. Он доступен для просмотра в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Мариуполе, Сумах, Полтаве, Чернигове в кинотеатрах сетей "Планета Кино" и "Мультиплекс".

Так, в кинокартине рассказана драматическая история поезда №126, который курсирует из столицы в Константиновку, сразу за которой начинается линия фронта. Более 12 часов в пути проводят разные люди – это военные, волонтеры, переселенцы, жители оккупированных территорий и люди, чья судьба как-то связана с Донбассом. Они общаются, спорят, даже ссорятся, но говорят и едут в одном направлении. И все они стремятся к миру (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Впервые картина была показана в рамках внеконкурсной программы кинофестиваля "Молодость" в 2020 году, где вызвала немалый ажиотаж. Автор фильма отмечает, что главная задача его работы – побудить украинцев к диалогу.

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