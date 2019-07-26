Украинский фильм о победе над Россией покажут на Венецианском фестивале: в чем суть

На 76-ом Венецианском кинофестивале состоится премьера украинского фильма "Атландита" режиссера Валентина Васяновича о победе над Россией.

Соответствующее заявление обнародовано на официальной странице Госкино в Facebook, где уточняется, что мероприятие в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Венецианский фестиваль socportal

"Премьера фильма в Венеции не менее престижна, чем в Каннах, поскольку каждый год тут собираются мировые звезды и кинопрофессионалы первой величины. Я считаю "Атлантиду" одной из лучших украинских кинолент последних лет и убежден, что эта картина достойно представит Украину на одном из самых престижных кинофестивалей мира", – сказано в сообщении.

Уточняется, что "Атлантида" – это фильм о будущей победе Украины в войне с Россией. "О судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении", – добавили в ведомстве.

Валентин Васянович работал как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсеры – Ия Мыслицкий и Vladimir Yatsenko.

Фильм будет участвовать в рамках конкурсной программе "Горизонты", которая является второй по значимости и проводится параллельно с главным конкурсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фильм украинского режиссера Владимира Тихого "Брама" получил награду на фестивале Fantaspoa в Бразилии за лучший сценарий.

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