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Украинский фильм о победе над Россией покажут на Венецианском фестивале: в чем суть

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На 76-ом Венецианском кинофестивале состоится премьера украинского фильма "Атландита" режиссера Валентина Васяновича о победе над Россией.

Соответствующее заявление обнародовано на официальной странице Госкино в Facebook, где уточняется, что мероприятие в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Венецианский фестиваль

Венецианский фестиваль

socportal

"Премьера фильма в Венеции не менее престижна, чем в Каннах, поскольку каждый год тут собираются мировые звезды и кинопрофессионалы первой величины. Я считаю "Атлантиду" одной из лучших украинских кинолент последних лет и убежден, что эта картина достойно представит Украину на одном из самых престижных кинофестивалей мира", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что "Атлантида" – это фильм о будущей победе Украины в войне с Россией. "О судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении", – добавили в ведомстве.

Валентин Васянович работал как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсеры – Ия Мыслицкий и Vladimir Yatsenko.

Фильм будет участвовать в рамках конкурсной программе "Горизонты", которая является второй по значимости и проводится параллельно с главным конкурсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фильм украинского режиссера Владимира Тихого "Брама" получил награду на фестивале Fantaspoa в Бразилии за лучший сценарий.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Италия Венеция
Теги
фильм Венецианский кинофестиваль
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Влажные мечты подростка, маструбирующего перед картинкой полуобнаженной девушки из журнала.
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Питон Каа
Питон Каа
То-то смеху будет там, на Венецианском фестивале...
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Идиотизм вислоухих безграничен
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