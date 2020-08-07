Украинский фильм о мальчике из Донбасса номинировали на "Эмми": что известно

Украинский фильм "Віддалений гавкіт собак", о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми".

Об этом на личной странице в Facebook сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров. "Доброе утро! Не вставайте! У меня грандиозная новость для вас. Фильм об Украине номинирован на крутую и самую престижную в мире награду Emmy! Тот самый наш фильм "Віддалений гавкіт собак", о 10-летнем мальчике из Донбасса, который живет у линии фронта", – написал он.

Украинский фильм о мальчике из Донбасса номинировали на "Эмми" (фото – espreso.tv)

Сафаров также отметил, что картина номинирована в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". Победителей премии "Эмми" объявят 20 и 21 сентября в США.

Напомним: ранее фильм "Віддалений гавкіт собак" уже выигрывал премию Peabody Award в категории "Документалистика", а также попадал в шорт-лист американской кинопремии Оскар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Лос-Анджелесе (США) объявили всех номинантов 72-ой ежегодной церемонии награждения телевизионных проектов премией "Эмми" 2020 года. Культурное событие состоится 20 сентября. Ведущим мероприятия станет Джимми Киммел.