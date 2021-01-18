Украинский фильм о Донбассе получил награду на престижной премии США

София Ковнир Кино 17:50, 18.01.2021 Обновлено: 17:56, 18.01.2021

Украинский документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" победил в одной из номинаций популярной премии IDA Awards (International Documentary Association).

Так, кинолента получила награду за "Лучшую операторскую работу". Об этом сообщила режиссер картины Ирина Цилык на своей странице в Facebook.

Она отметила, что награды этой ассоциации являются, вероятно, самыми престижными в мире.

"Я искренне поздравляю нашего дорогого оператора Славу Цветкова и всю команду фильма с этой очень важной и крутой наградой! Кстати, это 20-я награда для нашего фильма. Неплохой был 2020 год, по крайней мере, для этой ленты", – написала Цилык.

"Земля блакитна, ніби апельсин" победил в одной из номинаций популярной премии
Скриншот

Напомним, фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей.

Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский кинорежиссер Ирина Цилык получила приз известного американского фестиваля независимого кино "Сандэнс".

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