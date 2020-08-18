Украинский фильм номинировали на "европейский Оскар"

Украинский драматический фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича номинировали на премию Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром".

Об этом сообщили на официальной странице ленты в Facebook. В публикации отметили, что победителей объявят 7 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье (Испания).

"Мы воспринимаем каждый фестиваль или премию как возможность рассказать миру о войне с Россией. На этот раз мы сможем еще раз напомнить о ней Европе. Гордимся этой возможностью и приветствуем всю творческую команду!" – говорится на странице фильма.

Отметим, в ленте рассказывается о событиях на Донбассе, который вернулся под контроль Украины. Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. Премьера в Украине запланирована на 5 ноября 2020 года.

Фильм "Атлантида" номинировали на премию Европейской киноакадемии Facebook Атлантида / Atlantis

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм "Удаленный лай собак", о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми".