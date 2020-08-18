Украинский фильм номинировали на "европейский Оскар"

Украинский фильм "Атлантида" номинировали на "европейский Оскар". апостроф
Украинский драматический фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича номинировали на премию Европейской киноакадемии, которую называют "европейским Оскаром".
Об этом сообщили на официальной странице ленты в Facebook. В публикации отметили, что победителей объявят 7 ноября на Фестивале европейского кино в Севилье (Испания).
"Мы воспринимаем каждый фестиваль или премию как возможность рассказать миру о войне с Россией. На этот раз мы сможем еще раз напомнить о ней Европе. Гордимся этой возможностью и приветствуем всю творческую команду!" – говорится на странице фильма.
Отметим, в ленте рассказывается о событиях на Донбассе, который вернулся под контроль Украины. Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. Премьера в Украине запланирована на 5 ноября 2020 года.
Фильм "Атлантида" номинировали на премию Европейской киноакадемии Facebook Атлантида / Atlantis
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм "Удаленный лай собак", о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми".
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