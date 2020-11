Украинский фильм "Этот дождь никогда не закончится" победил на итальянском фестивале: что о нем известно

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" (This Rain Will Never Stop) украинского режиссера Алины Горловой получил звание лучшей полнометражной документальной картины на кинофестивале Festival dei Popoli.

В этом году церемония прошла в онлайн-формате. Об этом стало известно на странице в Facebook фестиваля.

Так, в сюжете фильма рассказывается о 20-летнем Андрее Сулеймане и его семье, которая сбежала от войны в Сирии, но оказалась в Украине, где тоже возник вооруженный конфликт.

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" Facebook Festival dei Popoli

Стоит отметить, что Алина Горлова также является режиссером картины "Явных проявлений нет", в котором показана борьба женщины-ветерана войны на Донбассе с посттравматическим стрессовым расстройством.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе Netflix – за первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.