Украинский фильм "Этот дождь никогда не закончится" победил на итальянском фестивале: что о нем известно

София Ковнир Кино 21:37, 24.11.2020 Обновлено: 21:45, 24.11.2020

Фильм "Этот дождь никогда не закончится" (This Rain Will Never Stop) украинского режиссера Алины Горловой получил звание лучшей полнометражной документальной картины на кинофестивале Festival dei Popoli.

В этом году церемония прошла в онлайн-формате. Об этом стало известно на странице в Facebook фестиваля.

Так, в сюжете фильма рассказывается о 20-летнем Андрее Сулеймане и его семье, которая сбежала от войны в Сирии, но оказалась в Украине, где тоже возник вооруженный конфликт.

Фильм "Этот дождь никогда не закончится"
Facebook Festival dei Popoli

Стоит отметить, что Алина Горлова также является режиссером картины "Явных проявлений нет", в котором показана борьба женщины-ветерана войны на Донбассе с посттравматическим стрессовым расстройством.

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