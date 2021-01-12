Украинский фильм 'Если было завтра' получил престижную награду в Испании

В Испании на международном кинофестивале Barcelona International Film Festival украинская картина "Если было завтра" выиграла в номинации "Лучший короткометражный фильм".

Режиссер киноленты – Анастасия Евченко. Об этом написали на странице в Facebook авторы картины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы снова это сделали. Номинация "Лучший короткометражный фильм" на кинофестивале Barcelona International Film Festival – наша первая награда в 2021 году", – написали авторы.

Лента поднимает темы войны, человеческих ценностей и любви. Главные роли в ленте исполнили актеры Виктория Левченко и Алексей Олексюк.

Стоит отметить, что фильм уже посмотрели на кинофестивалях в Италии, Великобритании, Швейцарии, Франции, США, Украине, Бельгии и Испании. В общем картина получила 34 награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британское издание The People's Movies обнародовало список топ-20 лучших фильмов ужасов 2020 года. Так, в него попала украинская лента "Посторонний" (Stranger).