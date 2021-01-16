Украинский фильм "Атлантида" выдвинули на премию BAFTA в 12 номинациях
Популярный украинский фильм "Атлантида", который ранее был выдвинут на "Оскар", попал в список престижной премии BAFTA в 12-ти номинациях. Режиссер киноленты – Валентин Васянович.
Победителей будет объявлено 11 апреля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Так, "Атлантида" будет бороться в следующих категориях премии:
Самый лучший фильм;
Лучший неанглоязычный фильм;
Лучшая режиссерская работа;
Лучший оригинальный сценарий;
Лучший кастинг;
Лучшая операторская работа;
Лучший монтаж;
Лучшая музыка к фильму;
Лучший художник-постановщик;
Лучшая мужская главная роль;
Лучшая женская главная роль;
Лучшая мужская второстепенная роль.
О чем фильм "Атлантида"
Действия фильма "Атлантида" происходят в 2025 году, когда Украина победила в войне на Донбассе. По сюжету большая часть восточной Украины превратилась в землю, непригодную для жизни людей: шахты затопленные, колодцы и реки отравленные, инфраструктура разрушена.
В "Атлантиде" снимались не профессиональные актеры. Так, одни из главных ролей сыграли бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.
К слову, фильм получил немало международных наград. На счету киноленты четыре Гран-при и его показали более чем на 50 фестивалях. К тому же, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.