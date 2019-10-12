Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"

Еще до премьеры сериала канал "1+1" заявил о намерениях снимать второй сезон комедии "Великі Вуйки".

Накануне премьеры в эфире "1+1" самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки", которая состоится уже 14 октября в 21.45, в киевском кинотеатре "Оскар" прошел допремьерный показ сериала.

Вечеринка в честь премьеры проходила в гуцульском стиле, а гостями презентации стали известные украинские звезды, актеры и команда проекта, среди которых: Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Женя Кот с Ксенией Мишиной, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Jerry Heil, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Фагот и Фоззи из группы ТНМК, Богдан Юсипчук, звезды сериала "Школа" и другие.

Гостей презентации ждали гуцульские развлечения, настоящий мольфар с предсказаниями судьбы, авторские наливки с изображением героев сериала от ресторана "Канапа", а также украинская кухня с черными варениками, салом в шоколаде и киевским тортом.

В начале вечера генеральный продюсер канала "1+1", руководитель "Телевизионного бизнеса" Максим Кривицкий рассказал гостям презентации, что в осеннем телесезоне "1+1" лидирует среди украинских телеканалов и планирует закрепить успех сериальной линейкой. Он также заявил, что еще до премьеры канал "1+1" уже готовится снимать второй сезон "Великих Вуйок".

Продолжение легендарной истории героев "Останнього Москаля" в виде спин-оффа "Великі Вуйки" представил на сцене кинотеатра креативный продюсер сериала и один из главных актеров Юрий Горбунов. На вопрос, как жена Екатерина Осадчая отреагировала на его "сериальный роман" с Надеждой Мейхер, которая в "Великих Вуйках" сыграла новую любовь его персонажа Ивана, Юрий шутил:

"Первое, что она спросила: "А у вас есть сцена, где вы целуетесь?". Я говорю, ну это же не я написал, все вопросы к авторам - это все они придумали. "Они могут написать, чтобы вы не целовались? И когда вы будете это снимать, то ты лучше мне об этом не говори".

Ведущий также рассказал о непростых съемочных буднях, которые прошла вся команда.

"Мы снимали сцену автомобильной пробки на Андреевском спуске. В ней были задействованы все гуцулы. На улице тогда было +37 градусов, а мы все в костюмах — это рубашка, жупан, шляпа, сапоги, брюки и массивный пояс. В то время, как люди на улице ходили даже без футболок. А мы снимали сцену, когда все садимся в старую машину, где закрыты окна и нет кондиционеров", — вспоминал Юра.

В день допремьерного показа один из главных актеров сериала Владимир Николаенко, сыгравший дядю Бодю, праздновал свой 50-летний юбилей. Его со сцены с цветами и под аплодисменты поздравил полный зал кинотеатра.

"Великі Вуйки" на время переехали в Киев — и тут уже начались их приключения", — завершая мероприятие сказал Юрий Горбунов и поделился своей историей, как он первый раз приехал в столицу и прямо на вокзале успел попасть в смешную историю. И в честь старта сериала запустил флешмоб #підкорювачікиєва, призывая всех желающих делиться в соцсетях своими историями покорения столицы. Самые интересные из них попадут на страницы канала "1+1".

Производством проекта занимался "1+1 Продакшн". 16-серийная комедия является спин-оффом культового сериала "Останній Москаль", который во время показа собрал рекордные телерейтинги. Продюсеры нового проекта — Елена Еремеева, Дарья Жукова, Кристина Шкабар, креативный продюсер — Юрий Горбунов, главный автор — Николай Куцик, сценаристы — Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Алексей Приходько. Режиссеры — Дмитрий Шмурак и Дмитрий Манифест

Напомним, по сюжету сериала, впервые за всю историю села в населенный пункт хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседние Малі Вуйки. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопросы дороги напрямую.

Смотрите самый ожидаемый сериал осени "Великі Вуйки" в 21.45 с 14 октября на канале "1+1".

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