Главная Новости
12 октября • обновлено в 20:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"

255 Читать материал на украинском

Еще до премьеры сериала канал "1+1" заявил о намерениях снимать второй сезон комедии "Великі Вуйки".

Накануне премьеры в эфире "1+1" самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки", которая состоится уже 14 октября в 21.45, в киевском кинотеатре "Оскар" прошел допремьерный показ сериала.

Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"

Вечеринка в честь премьеры проходила в гуцульском стиле, а гостями презентации стали известные украинские звезды, актеры и команда проекта, среди которых: Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Женя Кот с Ксенией Мишиной, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Jerry Heil, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Фагот и Фоззи из группы ТНМК, Богдан Юсипчук, звезды сериала "Школа" и другие.

Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"
Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"

Гостей презентации ждали гуцульские развлечения, настоящий мольфар с предсказаниями судьбы, авторские наливки с изображением героев сериала от ресторана "Канапа", а также украинская кухня с черными варениками, салом в шоколаде и киевским тортом.

В начале вечера генеральный продюсер канала "1+1", руководитель "Телевизионного бизнеса" Максим Кривицкий рассказал гостям презентации, что в осеннем телесезоне "1+1" лидирует среди украинских телеканалов и планирует закрепить успех сериальной линейкой. Он также заявил, что еще до премьеры канал "1+1" уже готовится снимать второй сезон "Великих Вуйок".

Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"
Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"
Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"

Продолжение легендарной истории героев "Останнього Москаля" в виде спин-оффа "Великі Вуйки" представил на сцене кинотеатра креативный продюсер сериала и один из главных актеров Юрий Горбунов. На вопрос, как жена Екатерина Осадчая отреагировала на его "сериальный роман" с Надеждой Мейхер, которая в "Великих Вуйках" сыграла новую любовь его персонажа Ивана, Юрий шутил:

"Первое, что она спросила: "А у вас есть сцена, где вы целуетесь?". Я говорю, ну это же не я написал, все вопросы к авторам - это все они придумали. "Они могут написать, чтобы вы не целовались? И когда вы будете это снимать, то ты лучше мне об этом не говори".

Ведущий также рассказал о непростых съемочных буднях, которые прошла вся команда.

Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"
Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"
Украинские звезды и гуцульские развлечения: как прошел допремьерный показ самой ожидаемой комедии осени "Великі Вуйки" на "1+1"

"Мы снимали сцену автомобильной пробки на Андреевском спуске. В ней были задействованы все гуцулы. На улице тогда было +37 градусов, а мы все в костюмах — это рубашка, жупан, шляпа, сапоги, брюки и массивный пояс. В то время, как люди на улице ходили даже без футболок. А мы снимали сцену, когда все садимся в старую машину, где закрыты окна и нет кондиционеров", — вспоминал Юра.

В день допремьерного показа один из главных актеров сериала Владимир Николаенко, сыгравший дядю Бодю, праздновал свой 50-летний юбилей. Его со сцены с цветами и под аплодисменты поздравил полный зал кинотеатра.

"Великі Вуйки" на время переехали в Киев — и тут уже начались их приключения", — завершая мероприятие сказал Юрий Горбунов и поделился своей историей, как он первый раз приехал в столицу и прямо на вокзале успел попасть в смешную историю. И в честь старта сериала запустил флешмоб #підкорювачікиєва, призывая всех желающих делиться в соцсетях своими историями покорения столицы. Самые интересные из них попадут на страницы канала "1+1".

Производством проекта занимался "1+1 Продакшн". 16-серийная комедия является спин-оффом культового сериала "Останній Москаль", который во время показа собрал рекордные телерейтинги. Продюсеры нового проекта — Елена Еремеева, Дарья Жукова, Кристина Шкабар, креативный продюсер — Юрий Горбунов, главный автор — Николай Куцик, сценаристы — Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Алексей Приходько. Режиссеры — Дмитрий Шмурак и Дмитрий Манифест

Напомним, по сюжету сериала, впервые за всю историю села в населенный пункт хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседние Малі Вуйки. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопросы дороги напрямую.

Смотрите самый ожидаемый сериал осени "Великі Вуйки" в 21.45 с 14 октября на канале "1+1".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраине за последние ятьлет ещё ни одно кино не окупилось.Очередной свидомитый шлак.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кино из разряда гамно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel