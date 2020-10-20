Украинские сериалы осени 2020: что обязательно нужно посмотреть

Традиционно осенью 2020 года состоялись премьеры украинских сериалов, многие из которых рассказывают о любви, борьбе за счастье или же просто веселят зрителей. В некоторых телекартинах не обошлось без упоминания о знаковых для истории страны событиях.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных новинок, которые уже вышли на экраны, а также список тех, премьера которых только запланирована.

"І будуть люди"

Телекартина "І будуть люди" показывает знаковые для истории Украины события начала ХХ века: Первую мировую войну, раскулачивание, революцию, Голодомор. В сериале 12 эпизодов, которые детальнее познакомят с 12 основными героями и их судьбами. Страстная любовь, драматические истории, человеческие ценности. Люди, жившие 100 лет назад, станут близкими и понятными нам сегодняшним.

Сериал "І будуть люди" detector.media

Премьера исторической саги состоялась 14 сентября в 20:15 на телеканале СТБ.

"На твоей стороне" (2 сезон)

По сюжету сериала "На твоей стороне" талантливая нейрохирург Анастасия Стрелецкая встречает на своем пути Максима, племянника и по совместительству начальника охраны владельца клиники, в которой она работает. Мужчина, который с детства тесно связан с криминальным миром, влюбляется в девушку и старается ради нее полностью изменить свою жизнь и перейти на сторону добра. Пара даже поженилась. Однако в конце 1 сезона Максим попадает за решетку.

Во втором сезоне герои вынуждены пройти через очередные испытания: Максим защищал свои убеждения и любовь к жене в гнетущей атмосфере тюрьмы, а Анастасия делала все возможное, чтобы вытащить мужа на свободу. Стоит отметить, что освобождение Максима не решит все его проблемы, более того, продолжатся и его духовные поиски.

"На твоей стороне" 2 сезон kanalukraina.tv

Второй сезон криминальной драмы "На твоей стороне" выходил на телеканале "Украина" по будням в 21:00. Заключительная серия была показана в четверг, 17 сентября.

"Тень звезды"

По сюжету, главная героиня Рената Мартин любила петь и родители помогли стать ей поп-дивой. И вот в свои тридцать она вдруг задумывается о том, что ее жизнь ей не принадлежит. Причина – убийство фанатки, скопировавшей образ Ренаты. Приезд в город сестры Ренаты, Насти, ситуацию не облегчает, младшая сестра, у которой их мать украла мужчину – не лучшая психологическая поддержка.

Кадр из сериала "Тень звезды" kanalukraina.tv

Премьера 20-серийной картины "Тень звезды" состоялась 19 октября, в 21:00 на канале "Украина".

"Суперкопы. Возвращение"

Сериал рассказывает об украинских копах, которые борются с несправедливостью и попадают в странные передряги. Впервые телекартина вышла на экраны в 2016 году и сейчас уже в ней насчитывается 5 сезонов.

В новом сезоне, который будет состоять из 30-ти серий, задействованы актеры Андрей Бурым, Тарас Цимбалюк, Сергей Куда, Александр Погребняк, Ольга Сторожук. Премьера состоялась 19 октября на телеканале НЛО TV.

"Суперкопы. Возвращение" коллаж

"Миг, украденный у счастья"

Ася – богиня грушевого варенья и ароматных цукатов, ее десерты "с привкусом ускользающего счастья" сводят с ума даже иностранных экспертов. Однако из жизни самой Аси счастье ушло три года назад, когда погиб ее муж. С тех пор молодая женщина не позволяет себе даже мечтать о любви.

Новая история в жизни Аси начнется с шутки. На дне рождения приятеля Валентина его жена Лиля, разгулявшись, продает собственного мужа Асе за бутылку шампанского. Шутка оборачивается драмой, раскрывая в героях то, что они старались скрыть от посторонних глаз: кто-то грехи молодости, кто-то – жаждущие любви сердца.

Кадр из сериала "Миг, украденный у счастья" kanalukraina.tv

Премьера 4-серийной картины состоялась 18 октября, в 17.00 на канале "Украина".

"Казаки. Абсолютно лживая история"

Дата выхода: осень 2020 года

В центре сюжета "Казаки. Абсолютно лживая история" окажутся события конца XVI века. Обычный украинский крестьянин Иван пытается украсть драгоценности у московского царя. На такую ​​отчаянную кражу парня заставят жизненные обстоятельства: мама Ивана попала в турецкий плен, потому украинцу нужны средства, чтобы ее освободить. Парень ворует магическую сережку, которая является залогом непобедимости московских властей и теряет ее. С этого и начинаются захватывающие и очень опасные приключения крестьянина.

Кадр из сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" lifestyle.24tv.ua

Вернуть сережку окажется нелегко, ведь ее на Сечи носит атаман. Попасть в ряды казаков и отобрать драгоценность – просто невозможно. Но у Ивана не остается выбора: на него уже устроили охоту наемники царя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговий платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.