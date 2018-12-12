Секс, оргазм и БДСМ: Украина впервые ворвалась в рейтинг Pornhub

Украина вошла сразу в два самых высоких рейтинга популярного ресурса для взрослых Pornhub. Наша страна впервые появилась в топ-20 стран по посещаемости и в топ-5 по длительности пребывания на сайте.

Такие данные обнародовал онлайн-сервис в своем ежегодном отчете за 2018 год. Отметим, что первая двадцатка участников обеспечивает 80% трафика.

Заставка отчета за 2018 год pornhub.com

В Pornhub отмечают, что по количеству посещений наша страна поднялась на 11 позиций в рейтинге и оказалась на 16-м месте, сделав резкий скачок. Хотя самый большой рывок совершил Казахстан, который поднялся на 33 ступени. Больше порнографии стали смотреть также в Сирии, на Кубе, в Колумбии и Чехии.

При этом со значительным отрывом США продолжает оставаться лидером по количеству просмотров видео для взрослых на Pornhub. Дальше идут Великобритания, Индия, Япония и Канада.

Топ-20 стран по трафику Pornhub

По данным ресурса, проводить время на порносайте украинцы стали дольше на 21 секунду, что в среднем составляет 10 минут и 26 секунд. Таким образом, Украина заняла 4-е место в рейтинге длительности пребывания на онлайн-сервисе, уступив лидерство только Филиппинам, Южной Африке и США.

Топ-20 стран по времени пребывания Pornhub

Судя по статистике поисковых запросов сайта, больше всего украинцы интересуются рисованной японской порнографией Hentai. Дальше следует "sex", "bdsm", "orgasm" и "russian".

Hentai playground.ru

Наиболее популярными порнозвездами стали Саша Грей и Эльза Джин, а персонажами из фильмов и игр — Харли Квинн и Elastic Girl.

Харли Квинн wi-fi.ru

Топ запросов украинцев Pornhub

Согласно данным, заходов женщин на ресурс стало на 1% больше. По половому разделению 73% посещения сайта обеспечивают в Украине мужчины, 27% — женщины.

Соотношение визитов женщин и мужчин Pornhub

Отметим, что самой искомой актрисой на Pornhub в этом году стала Сторми Дениелс, которая уже давно не снимается. Женщина фигурирует в скандале с президентом США Дональдом Трампом и постоянно попадает в заголовки газет.

Дональд Трамп и Сторми Дениелс sensei-yoda.blogspot.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в порноиндустрии актрисы зарабатывают вдвое больше своих коллег-мужчин, новички же получают лишь четверть той суммы, на которую могут рассчитывать "звезды".