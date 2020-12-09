У героини сериала "Ход королевы" мог быть реальный прототип: кто такая Вера Менчик

В СМИ появилась информация о том, что главная героиня нашумевшего сериала "Ход королевы" Бет Хармон повторяет жизнь российской эмигрантки из Великобритании Веры Менчик.

В первой половине ХХ века она также, как и Бет, стала первой женщиной, которая соревновалась с мужчинами в игре по шахматам. Об этом сообщает издание The Insider.

Как стало известно, Менчик родилась в Москве, а в 1921 году женщина переехала в Великобританию и вступила в шахматный клуб. Ее изюминкой было то, что она играла очень тихо.

Вера Менчик The Insider

В 1927 году Менчик стала чемпионкой мира среди женщин по шахматам. Уже через несколько лет женщина приняла участие в гроссмейстерском турнире с мужчинами. А в 1935 году Менчик приняла участие в шахматном турнире в СССР.

Стоит отметить, что в отличие от Хармон, женщина кроме шахматов имела и другие увлечения – она играла в теннис и лепила фигуры из глины.

Вера Менчик играла в шахматы с мужчинами The Insider

Кроме того, в XXI веке Менчик включили во Всемирный шахматный зал славы в Америке, а также она стала первой женщиной в нем.

Вера Менчик стала первой женщиной в игре по шахматам The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский писатель Стивен Кинг поделился с поклонниками сериалом 2020 года, который больше всего ему понравился. Это картина "Ход королевы" от Netflix.