У героини сериала "Ход королевы" мог быть реальный прототип: кто такая Вера Менчик
В СМИ появилась информация о том, что главная героиня нашумевшего сериала "Ход королевы" Бет Хармон повторяет жизнь российской эмигрантки из Великобритании Веры Менчик.
В первой половине ХХ века она также, как и Бет, стала первой женщиной, которая соревновалась с мужчинами в игре по шахматам. Об этом сообщает издание The Insider.
Как стало известно, Менчик родилась в Москве, а в 1921 году женщина переехала в Великобританию и вступила в шахматный клуб. Ее изюминкой было то, что она играла очень тихо.
В 1927 году Менчик стала чемпионкой мира среди женщин по шахматам. Уже через несколько лет женщина приняла участие в гроссмейстерском турнире с мужчинами. А в 1935 году Менчик приняла участие в шахматном турнире в СССР.
Стоит отметить, что в отличие от Хармон, женщина кроме шахматов имела и другие увлечения – она играла в теннис и лепила фигуры из глины.
Кроме того, в XXI веке Менчик включили во Всемирный шахматный зал славы в Америке, а также она стала первой женщиной в нем.
Мини-сериал "Ход королевы" стал одним из самых обсуждаемых новых картин платформы Netflix.
Также кинолента спровоцировала резкое увеличение спроса на шахматы.
Гардероб главной героини Бет Хармон заслуживает отдельного внимания. Ведь он выглядит очень лаконично и может выступить наглядным пособием по истории моды середины прошлого века.
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