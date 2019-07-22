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"Ты помешался на своих украинцах": лучшие высказывания легендарного Богдана Ступки

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Сегодня, в понедельник – седьмая годовщина смерти Богдана Ступки. Народный артист Украины умер на 71-м году жизни 22 июля 2012 года.

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До последних дней Ступка работал в театре

До последних дней Ступка работал в театре

Выдающемуся маэстро сцены были по плечу любые роли и персонажи, он покорял сердца миллионов зрителей не только в Украине, но и по всему миру. Мастерство в каждом слове и движении, темпераментная игра, величие на сцене и в кадре, мудрость и простота.

В своих интервью Богдан Сильвестрович неоднократно говорил, что в какой бы стране ему не приходилось играть, он везде говорил, что является именно украинским артистом.

"Говорю, что я украинский актер, который снимается в российских фильмах. А в Польше рассказываю, что я украинский актер, который снимается в польских фильмах" – отмечал артист.

Ступка всегда напоминал о том, что он украинский артист

Ступка всегда напоминал о том, что он украинский артист

В годовщину смерти легенды украинского театра и кино Богдана Сильвестровича Ступки OBOZREVATEL предлагает вспомнить его высказывания о любви к Украине, украинцам и профессии, которую он представлял.

Об Украине и украинцах

  • Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого – сохранить ее культурное богатство. Считаю, что люди, которые помогают в этом, – патриоты Украины.

  • У нас очень трудно быть министром. Потому что принято: если ты артист – то хороший, а если стал министром – ты плохой. Причем сразу, на следующий день.

  • Мне все говорят: "Богдан, ты помешался на своих украинцах". А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, Фрейд же из ваших мест. А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют.

Ступка считал украинских зрителей самими лучшими в мире

Ступка считал украинских зрителей самими лучшими в мире

О профессии

  • Я не люблю войну, с детства боюсь стрельбы. Мне было всего три года, но я хорошо ее помню. Как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется бой, уходите из домов. И теперь всю жизнь меня преследует страх. Этот страх иногда заставлял меня драться, идти против больших людей. Возможно, именно из-за него я и пошел в кино. Ведь в кино ты легко можешь спрятаться – это не ты, это всегда кто-то другой.

  • Я учу молодых актеров, как себя морально вести в жизни. Не учу их играть, потому что этому научить невозможно. Учу тому, как им быть, работать, в конце концов, жить в театре.

  • Если поверишь в то, что каждый твой шаг на сцене – большое искусство, то это уже катастрофа! Только сомнение дает прогресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Ступка снимался в сериале "Однажды в Ростове", находясь на последней стадии рака.

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Ш. Олег
Ш. Олег
"… Я не люблю войну, [… ] но я хорошо ее помню. [… ] Как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется битва, уходите из домов…" - Интересно, Богдан Сильвестрович никогда не задумывался над тем, были бы немцы столь же обходительны с семьёй "украинца" Фрейда, оставайся она к тому времени в городе Тысменица? Не размышлял про то, как поступили "добрые" немецкие дяди с детишками в украинском Копыще или белорусской Хатыни?.. Ступка, бесспорно, был хорошим артистом. Но галичанские корни оставили свой отпечаток на его мировоззрении и его душе.
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