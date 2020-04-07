Главная Новости
7 апреля • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости кино

Диванный критик
Диванный критик
Блогер Все статьи автора

Тяжелые будни удаленщиков в кино: коронавирус дополз и до сериалов

1.2т

То, что планетарная зараза сильно повлияла на мировое кино, уже давно стало понятно. Если уже мировые кинофестивали отменяются и съемки блокбастеров переносятся, то избежать данного факта довольно трудно. Но меньше всего хотелось, чтобы в сериалах появлялись малейшие отсылки к коронавирусу. Но нет, он и здесь вылез!

Конечно, сериал "Офис" в наших широтах знают немногие. Однако исполнитель главной роли широко известен — Стив Карелл сыграл беднягу-телеведущего в комедии "Брюс Всемогущий". Так вот, непутевый менеджер опять станет начальником. Правда, на этот раз Майкл Скотт будет сидеть дома в одних трусах и наслаждаться работой на удаленке.

Тяжелые будни удаленщиков в кино: коронавирус дополз и до сериалов

Ему это дастся нелегко, как и его подчиненным, которые вообще ничего не хотят делать. Поэтому Майкл примет мудрое решение — пусть работники компании общаются друг с другом. Остается только догадываться, к чему это все приведет.

Конечно, это всего лишь планы продюсеров Бена Силвермана и Пола Либерштейна. Но всем работникам на удаленке было бы полезно посмотреть на себя со стороны.

А пока эти деятели разродятся, можно посмотреть сериал "Второй шанс Кэрол". Начинать все заново в 50 лет довольно нелегко. Однако все получится, если за спиной огромный опыт и непомерный энтузиазм.

Смотрите лучшие сериалы на Divan.TV!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Диванный критик Диванный критик
Тег
кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги