Турецкий сериал "Ветер любви" взволновал украинцев: где смотреть 2 сезон онлайн
Телеканал 1+1 покажет второй сезон знаменитого турецкого сериала "Ветер любви" (в России транслировался под названием "Ветреный"). Первый сезон романтической ленты, который был презентован на ТВ в апреле 2020, произвел фурор среди украинцев.
Второй сезон сериала состоит из 44 серий. В понедельник, 18 мая в эфире покажут две первые серии (45 и 46 серии среди общего количества эпизодов сериала). OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал и где смотреть все серии "Ветер любви" 2 сезон онлайн (видео размещено в конце материала).
Читайте подробности о первом сезоне сериала "Ветер любви" по ссылке.
"Ветер любви" 2 сезон: о чем сериал
По сюжету сериала "Ветер любви" Миран – внук Азизе Аслан-бея – под чужим именем женит на себе дочь кровного врага, чтобы отомстить за смерть матери, но сам влюбляется в нее. Когда месть совершена, он осознает, что натворил, и пытается спасти их любовь и отношения, но поступок уже сделан, и вражда между семьями разгорается все больше и больше.
В конце 1 сезона Миран идет на максимальные жертвы, чтобы вернуть возлюбленную Реян. После 28 лет вражды между их семьями они сталкиваются со многими трудностями.
Во втором сезоне раскрываются настоящие причины вражды и интриги между семьями Шадоглу и Аслан-беями. Наконец открывается правда о том, кто родители Мирана и Реян. Основная проблема заключается в том, что противостояние их семей возникло не просто из-за смерти сынов Аслан-бея. Противостояние длится десятилетиями, и обе семьи подчиняются четким правилам, в которых есть санкции за их нарушение.
Именно с этим наказанием сталкиваются Миран и Реян во втором сезоне. Если в первом сезоне они пытались спасать свою любовь, то во втором они обязаны спасти свои семьи в Мирьяте.
"Ветер любви" 2 сезон: актеры и роли
Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца
Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран
Айда Аксель – Азизе Аслан-бей, бабушка Мирана.
Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.
Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.
Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу.
Также в сериале снимались популярные турецкие актеры Гюльчин Сантыроглу, Маджит Сонкан, Сердар Озер, Ойя Унустасы, Тансу Ташанлар, Сервет Пандур, Инджи Шен и Эда Башламышлы.
Где смотреть все серии "Ветер любви" 2 сезон онлайн
Все серии "Ветер любви" транслируются на 1+1 по будням – с понедельника по пятницу – сразу по 2 серии. Трансляция второго сезона на ТВ стартовала 18 мая.
Все серии "Ветер любви" 2 сезон опубликованы на официальном сайте телеканала 1+1. На видеохостинге YouTube серии недоступны. Смотреть онлайн все серии "Ветер любви" (1+1) можно только на территории Украины.
Смотреть все серии "Ветер любви" можно по этой ссылке.
"Ветер любви": будет ли 3 сезон
Оригинальная версия сериала "Ветер любви" в Турции закончилась на 2 сезоне – пока что неизвестно, будет ли 3 сезон.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие сериалы смотреть на украинском телевидении в мае 2020 года.