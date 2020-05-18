Турецкий сериал "Ветер любви" взволновал украинцев: где смотреть 2 сезон онлайн

Телеканал 1+1 покажет второй сезон знаменитого турецкого сериала "Ветер любви" (в России транслировался под названием "Ветреный"). Первый сезон романтической ленты, который был презентован на ТВ в апреле 2020, произвел фурор среди украинцев.

Второй сезон сериала состоит из 44 серий. В понедельник, 18 мая в эфире покажут две первые серии (45 и 46 серии среди общего количества эпизодов сериала). OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал и где смотреть все серии "Ветер любви" 2 сезон онлайн (видео размещено в конце материала).

Читайте подробности о первом сезоне сериала "Ветер любви" по ссылке.

"Ветер любви" 2 сезон ТСН

"Ветер любви" 2 сезон: о чем сериал

По сюжету сериала "Ветер любви" Миран – внук Азизе Аслан-бея – под чужим именем женит на себе дочь кровного врага, чтобы отомстить за смерть матери, но сам влюбляется в нее. Когда месть совершена, он осознает, что натворил, и пытается спасти их любовь и отношения, но поступок уже сделан, и вражда между семьями разгорается все больше и больше.

В конце 1 сезона Миран идет на максимальные жертвы, чтобы вернуть возлюбленную Реян. После 28 лет вражды между их семьями они сталкиваются со многими трудностями.

"Ветер любви-2" Сutinsight.com

Во втором сезоне раскрываются настоящие причины вражды и интриги между семьями Шадоглу и Аслан-беями. Наконец открывается правда о том, кто родители Мирана и Реян. Основная проблема заключается в том, что противостояние их семей возникло не просто из-за смерти сынов Аслан-бея. Противостояние длится десятилетиями, и обе семьи подчиняются четким правилам, в которых есть санкции за их нарушение.

Именно с этим наказанием сталкиваются Миран и Реян во втором сезоне. Если в первом сезоне они пытались спасать свою любовь, то во втором они обязаны спасти свои семьи в Мирьяте.

"Ветер любви" 2 сезон: актеры и роли

Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца

Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран

Айда Аксель – Азизе Аслан-бей, бабушка Мирана.

Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.

Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.

Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу.

Также в сериале снимались популярные турецкие актеры Гюльчин Сантыроглу, Маджит Сонкан, Сердар Озер, Ойя Унустасы, Тансу Ташанлар, Сервет Пандур, Инджи Шен и Эда Башламышлы.

Где смотреть все серии "Ветер любви" 2 сезон онлайн

Все серии "Ветер любви" транслируются на 1+1 по будням – с понедельника по пятницу – сразу по 2 серии. Трансляция второго сезона на ТВ стартовала 18 мая.

Все серии "Ветер любви" 2 сезон опубликованы на официальном сайте телеканала 1+1. На видеохостинге YouTube серии недоступны. Смотреть онлайн все серии "Ветер любви" (1+1) можно только на территории Украины.

Смотреть все серии "Ветер любви" можно по этой ссылке.

"Ветер любви": будет ли 3 сезон

Оригинальная версия сериала "Ветер любви" в Турции закончилась на 2 сезоне – пока что неизвестно, будет ли 3 сезон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие сериалы смотреть на украинском телевидении в мае 2020 года.