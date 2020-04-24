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24 апреля • обновлено в 18:35
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Турецкий сериал "Ветер любви" покорил Украину: где смотреть все серии онлайн

1.6т
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В Украине впервые показали турецкий сериал "Ветер любви", который завоевал популярность по всему миру.

"Ветер любви" транслируется на телеканале 1+1 с 13 апреля 2020. Первый сезон сериала состоит из 44 серий. OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал и где смотреть все серии "Ветер любви" онлайн (видео размещено в конце материала).

Сериал "Ветер любви"

Сериал "Ветер любви"

1+1

В главных ролях сериала сыграли Акын Акынозю и Эбрю Шахин. В оригинале турецкий сериал называется "Ветреный". В Украине он транслируется под названием "Ветер любви", перед премьерой у канала было еще несколько вариантов названия.

"Ветер любви": о чем сериал

В центре сюжета – история о жажде мести, которая перерастает в настоящую любовь. События разворачиваются вокруг многолетней вражды семей Асланбей и Шадоглу.

Эбру Шахин - исполнительница главной роли в сериале "Ветер любви" на 1+1

Эбру Шахин - исполнительница главной роли в сериале "Ветер любви" на 1+1

KP.UA

Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей. Его вырастила бабушка Азизе, которая сделала все, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который якобы является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара. Но Миран и подумать не мог что вскоре сам безумно влюбится в девушку.

Главных героев ждут сложные испытания: двоюродная сестра Рейян также влюбляется в Мирана и прилагает все усилия, чтобы завоевать его сердце. А за чувства Рейян будет бороться племянник ее отца.

Акын Акынозу - исполнитель главной роли в сериале "Ветер любви" на 1+1

Акын Акынозу - исполнитель главной роли в сериале "Ветер любви" на 1+1

KP.UA

"Ветер любви": где смотреть все серии онлайн

Всего в сериале "Ветер любви" на 1+1 будет 44 серии. Они выходят по будням – с понедельника по пятницу – сразу по 2 серии. Трансляция на ТВ стартовала 13 апреля. На сегодняшний день показано 18 серий.

Помимо телевизионного показа, сериал "Ветер любви" также публикуется на официальном сайте телеканала 1+1. На видеохостинге YouTube серии пока не публикуются.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеканал СТБ презентовал медицинскую остросюжетную мелодраму "Акушерка".

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Автор
Ева Романова
Теги
кино телеканал 1+1 сериал
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