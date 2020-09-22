Цимбалюк стал альфонсом в сериале "Расколотые сны": где смотреть все серии онлайн

В понедельник, 21 сентября, на телеканале "Украина" состоялась премьера сериала "Расколотые сны", в котором актер Тарас Цимбалюк сыграл альфонса Максима.

Артист рассказал, что ему понравилась роль отрицательного героя, ведь 90% предыдущих его персонажей были положительными. По его мнению, это способ попробовать себя в новом образе. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с сюжетом ленты и рассказывает, где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О чем сериал "Расколотые сны"

В центре сюжета – история о семилетних близнецах Кире и Аделине, которых после гибели родителей отправили в детский дом. Когда им исполнилось 15 лет, девушек хотели усыновить. Но директору детдома не нравилась Аделина из-за ее характера, поэтому она решила, что Кире в новой семье без проблемной сестры будет лучше.

Аделина подслушала разговор и хитрым способом оставила детский дом вместо сестры. Через четырнадцать лет девушки встретились, но впоследствии Киру убили на глазах у сестры. Поэтому Аделина решила при любых условиях найти убийцу, но для этого опять стала Кирой.

Сериал "Расколотые сны". Пресс-служба телеканала "Украина"

Когда выходят новые серии "Расколотые сны"

Сериал, который состоит из 16 серий, будет выходить на телеканале "Украина" с понедельника по четверг в 21:00. Ежедневно транслируется по два эпизода. Впоследствии серии появятся на YouTube-канале "Украина".

Евгения Лоза в главной роли. Пресс-служба телеканала "Украина"

Кто снимался в сериале "И будут люди":

Маша и Саша Гвоздецкая;

Вероника Лукьяненко;

Евгения Лоза;

Дмитрий Пчела;

Антон Батирев;

Анатолий Руденко;

Наталья Денисенко;

Тарас Цимбалюк;

Валерий Николаев;

Ирина Безрукова;

Леонид Громов;

Анастасия Иванова;

Даниил Сушко.

Сериал "Расколотые сны" на телеканале "Украина". Пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL на телеканале СТБ 14 сентября состоялась премьера исторического сериала "И будут люди". В центре сюжета – история, которая разворачивается на Полтавщине в период с 1901 по 1932 годы.