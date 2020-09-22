Цимбалюк стал альфонсом в сериале "Расколотые сны": где смотреть все серии онлайн

В понедельник, 21 сентября, на телеканале "Украина" состоялась премьера сериала "Расколотые сны", в котором актер Тарас Цимбалюк сыграл альфонса Максима.

Артист рассказал, что ему понравилась роль отрицательного героя, ведь 90% предыдущих его персонажей были положительными. По его мнению, это способ попробовать себя в новом образе. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с сюжетом ленты и рассказывает, где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О чем сериал "Расколотые сны"

В центре сюжета – история о семилетних близнецах Кире и Аделине, которых после гибели родителей отправили в детский дом. Когда им исполнилось 15 лет, девушек хотели усыновить. Но директору детдома не нравилась Аделина из-за ее характера, поэтому она решила, что Кире в новой семье без проблемной сестры будет лучше.

Аделина подслушала разговор и хитрым способом оставила детский дом вместо сестры. Через четырнадцать лет девушки встретились, но впоследствии Киру убили на глазах у сестры. Поэтому Аделина решила при любых условиях найти убийцу, но для этого опять стала Кирой.

Когда выходят новые серии "Расколотые сны"

Сериал, который состоит из 16 серий, будет выходить на телеканале "Украина" с понедельника по четверг в 21:00. Ежедневно транслируется по два эпизода. Впоследствии серии появятся на YouTube-канале "Украина".

Кто снимался в сериале "И будут люди":

Маша и Саша Гвоздецкая;

Вероника Лукьяненко;

Евгения Лоза;

Дмитрий Пчела;

Антон Батирев;

Анатолий Руденко;

Наталья Денисенко;

Тарас Цимбалюк;

Валерий Николаев;

Ирина Безрукова;

Леонид Громов;

Анастасия Иванова;

Даниил Сушко.

Как сообщал OBOZREVATEL на телеканале СТБ 14 сентября состоялась премьера исторического сериала "И будут люди". В центре сюжета – история, которая разворачивается на Полтавщине в период с 1901 по 1932 годы.