Цилык о героях фильма "Земля блакитна, ніби апельсин": к войне уже привыкли, воспринимают ее как рутину

В четверг, 26 ноября, во всеукраинский прокат вышел документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Режиссер Ирина Цилык рассказала, как герои ее ленты воспринимают войну и считают ли они себя патриотами.

Подробностями Цилык поделилась в интервью "24 каналу". По словам режиссера, герои ее картины – семья Анны, – которые живут в прифронтовой Красногоровке, воспринимают войну как норму, рутину. Они не обращают внимание на обстрелы, ведь по характеру звука четко определяют, что куда летит, что звучит опасно, а что безопасно. Что касается патриотизма – они очень любят свой город, и для них было бы большим испытанием покинуть свой дом, поехать куда-то в другие миры.

"Войну каждый переживает по-своему... Я заметила, что на Донбассе большинство гражданских людей к войне уже привыкли, воспринимают ее как рутину, как норму. Особенно это бросается в глаза, когда ты общаешься с детьми, потому что они выросли во время войны, и эти "правила игры" известны им уже давно. Они не обращают на это внимание, они по характеру звука четко определяют, что куда летит, что звучит опасно, а что безопасно... А если говорить о патриотизме, то мне очень нравится, что именно семья Анны и ее детей являются патриотами своего города, это очень чувствуется. Они очень любят свою Красногоровку, и именно для этой семьи было бы большим испытанием покинуть свой дом, поехать куда-то в другие миры", – заявила Цилык.

Она также добавила, что у героини "Земля блакитна, ніби апельсин" Анны было много мыслей и сомнений: остаться вместе с детьми в Красногоровке или уехать из нее. Но ее патриотизм относительно собственного города победил и это, по словам Цилык, дорогого стоит.

"Конечно, у Анны много сомнений, так как это огромная ответственность остаться вместе с детьми или поехать, оба варианта непростые, но она сделала этот выбор. И это люди, которые живут на территории Украины, имеют проукраинские взгляды, хотя они не относятся к очень активным патриотам. Но этот их патриотизм относительно собственного города, он очень дорогого стоит, я думаю, что с этого все начинается", – поделилась Цилык.

В фильме "Земля блакитна, ніби апельсин" рассказывается о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская кинорежиссер Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Владимир Зеленский.