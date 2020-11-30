Цилык о героях фильма "Земля блакитна, ніби апельсин": к войне уже привыкли, воспринимают ее как рутину

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,5 т.
Кадр из фильма 'Земля блакитна, ніби апельсин'

В четверг, 26 ноября, во всеукраинский прокат вышел документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Режиссер Ирина Цилык рассказала, как герои ее ленты воспринимают войну и считают ли они себя патриотами.

Подробностями Цилык поделилась в интервью "24 каналу". По словам режиссера, герои ее картины – семья Анны, – которые живут в прифронтовой Красногоровке, воспринимают войну как норму, рутину. Они не обращают внимание на обстрелы, ведь по характеру звука четко определяют, что куда летит, что звучит опасно, а что безопасно. Что касается патриотизма – они очень любят свой город, и для них было бы большим испытанием покинуть свой дом, поехать куда-то в другие миры.

Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"

"Войну каждый переживает по-своему... Я заметила, что на Донбассе большинство гражданских людей к войне уже привыкли, воспринимают ее как рутину, как норму. Особенно это бросается в глаза, когда ты общаешься с детьми, потому что они выросли во время войны, и эти "правила игры" известны им уже давно. Они не обращают на это внимание, они по характеру звука четко определяют, что куда летит, что звучит опасно, а что безопасно... А если говорить о патриотизме, то мне очень нравится, что именно семья Анны и ее детей являются патриотами своего города, это очень чувствуется. Они очень любят свою Красногоровку, и именно для этой семьи было бы большим испытанием покинуть свой дом, поехать куда-то в другие миры", – заявила Цилык.

Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"

Она также добавила, что у героини "Земля блакитна, ніби апельсин" Анны было много мыслей и сомнений: остаться вместе с детьми в Красногоровке или уехать из нее. Но ее патриотизм относительно собственного города победил и это, по словам Цилык, дорогого стоит.

Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"

"Конечно, у Анны много сомнений, так как это огромная ответственность остаться вместе с детьми или поехать, оба варианта непростые, но она сделала этот выбор. И это люди, которые живут на территории Украины, имеют проукраинские взгляды, хотя они не относятся к очень активным патриотам. Но этот их патриотизм относительно собственного города, он очень дорогого стоит, я думаю, что с этого все начинается", – поделилась Цилык.

В фильме "Земля блакитна, ніби апельсин" рассказывается о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Кадр из фильма "Земля блакитна, ніби апельсин"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская кинорежиссер Ирина Цилык отказалась от звания "Заслуженной деятельницы искусств Украины", которое ей присвоил президент Владимир Зеленский.