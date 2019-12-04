Трюки и пулеметы из фар: вышел захватывающий трейлер нового фильма про Бонда

В среду, 4 декабря, вышел полноценный трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".
Соответствующий ролик обнародован на официальном YouTube-канале бондианы (чтобы посмотреть ролик на русском или украинском языке, проскролльте до конца страницы).
По сюжету, Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.
Джеймс Бонд
Кадр из видео
"Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет опасным технологическим оружием", – сказано в описании.
В трейлере показали трюки, стрельбу и любовную линию, а также Aston Martin агента 007, у которого из фар выдвигаются пулеметы.
Aston Martin с пулеметами
Кадр из трейлера
"Не время умирать" – трейлер на русском языке
"Не время умирать" – трейлер на украинском языке
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Все подробности о ленте можно узнать в нашем материале.
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