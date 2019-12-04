Трюки и пулеметы из фар: вышел захватывающий трейлер нового фильма про Бонда

В среду, 4 декабря, вышел полноценный трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Соответствующий ролик обнародован на официальном YouTube-канале бондианы (чтобы посмотреть ролик на русском или украинском языке, проскролльте до конца страницы).

По сюжету, Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Джеймс Бонд Кадр из видео

"Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет опасным технологическим оружием", – сказано в описании.

В трейлере показали трюки, стрельбу и любовную линию, а также Aston Martin агента 007, у которого из фар выдвигаются пулеметы.

Aston Martin с пулеметами Кадр из трейлера

"Не время умирать" – трейлер на русском языке

"Не время умирать" – трейлер на украинском языке

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Все подробности о ленте можно узнать в нашем материале.

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